無法說NO的星座！雙子只會打哈哈、獅子為面子硬撐、2星座難拒絕弱者

要拒絕別人對這幾個星座而言，不是件容易的事！再不情願都咬著牙答應，常常幫了別人卻辛苦到自己。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片「『星座』超崩潰‼️說NO❌真的好難～最不會拒絕別人的星座🌟」，建議可以參考太陽星座、月亮星座。

▎雙子座 打哈哈就是想拒絕

看似無所謂的雙子座，內心是很敏感的，他們喜歡把快樂帶給大家，把悲傷留給自己。在希望大家眼裡的他是幽默風趣的，只有對自己很熟的人才會露出內心脆弱的一面。

雙子座很怕尷尬的氣氛，也很怕別人對他失望，所以當今天你請求雙子座幫忙的時候，他們都會立馬答應，事後再來煩惱為什麼當初要答應。

當雙子座不想幫忙的時候，可以看看他是不是在你請求完一笑而過，或是猶豫不決，不給出回應，如果有這些狀況，就代表他其實內心是不太想幫忙的。雙子座的一笑而過就是希望不要尷尬，給你個台階下。

▎獅子座 打腫臉充胖子

獅子座很在意別人眼中的自己，他們在與朋友和另一半相處時自尊心是很高的，很討厭被別人懷疑。在一個團體裡面，獅子座常常是裡面的大家長，但他們真的這麼愛幫助人嗎？

其實蠻多獅子座是很懶的，雖然可以用激將法去激到他，但是他們對於弱勢或是看起來可憐的人，反而是最沒有抵抗力的。當他們提出了請求，就算再勉強，礙於面子的獅子座會想都不想一口氣的答應，然後硬著頭皮去完成。

就是因為這種個性，獅子座常常會答應了一堆請求，搞得自己肩膀很重，就算自己心裡後悔，他們也不會表現出來給別人知道。

▎天秤座 看不下去我來！

天秤座向來有「好好先生」、「好好小姐」之稱，在別人請求他們幫忙的時候，他們內心其實在思考要不要幫忙，拒絕會不會傷到感情等這些問題。但是當你用人情攻勢去拜託時，通常天枰座都會買單。

天秤座很討厭麻煩的事，也很討厭別人「盧」他，他們往往是在看不下去的情況下，一邊答應對方，一邊心裡想著：「趕快幫你解決掉。」。雖然天秤座內心有很多不願意，過程中也會想說早知道就不要幫忙了，但是千金難買早知道，他們還是會硬著頭皮把事情完成。

▎巨蟹座 雙魚座 吃軟不吃硬

情感豐沛的巨蟹座和雙魚座往往很有同情心也具備共感能力，如果用放軟姿態去請求他們，他們會把自己帶入情緒，會想說如果是自己遇到怎麼辦，所以絕對不會放手不管。但是如果今天是用命令的方式，他們會認為「你哪位？」

雖然有同情心很好，但是巨蟹座和雙魚座也常常因為這樣被騙。當他們發現自己被騙，也只會把對方當成個案，並且持續相信這個世界都是好人。所以在這裡呼籲巨蟹座和雙魚座，要好好保護自己。

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