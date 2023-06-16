活在自己的世界裡！3生肖「超自我」不懂讀空氣 得罪人都不知道

一雨所潤，而諸草木，各有差別，每個人都有自己的特色，但有些人太活在自己的世界中，容易堅持己見，不小心就得罪他人，而完全沒有感受，讓我們來看看得罪人都不知道的生肖TOP3是哪幾位。

豬

豬寶寶樂觀開朗，活潑浪漫，待人真誠，也很容易相信別人，和豬寶寶當朋友，你會感覺身邊像是多了個小太陽一般，總是展放著絢爛的溫暖，但是天真浪漫的豬寶寶，有時候真的不懂得察言觀色，在你火燒屁股，忙得焦頭爛額時，樂觀的豬寶寶會覺得這也不是什麼嚴重的事，不如我們一起去逛個街，到處走走吧，也就是這種太浪漫樂觀的態度，一不小心就得罪了別人，以為豬寶寶是來說風涼話，扯後腿的，但其實豬寶寶真的沒有惡意，他真的就是這麼的單純。

牛

屬牛人很想告訴大家，不要再把我牽到北京了，也不用再對我彈琴了，因為你的琴音我真的聽不懂，既使到了北京，我也不會改變心志，牛寶寶就是這麼的耿直，有些事情，只要下了決定，就不會輕易更改，有時人們會說這是不知變通，但牛寶寶其實只是想要跟著自己的心走，做自己認為覺得對的事情，但也就因此往往得罪了人而不自知，所以對於牛寶寶，我們要用耐心來溝通，多用引導的方式，一點一滴軟化，才能牽著牛寶寶的鼻子走。

龍

龍在中華民族的文化傳統裡，是最神奇也最具代表性的神獸之一，所以龍寶寶總是被人寄予厚望，希望有朝一日能夠嶄露頭角，飛龍飛上天，因此龍寶寶的氣度很高，也很要求自己，所以在做人處事上，擁有強勢的衝勁，為了目標努力前進，常常讓身邊的人備感壓力，若未達標準時，可能就會出言指責，雖然是出於善意，但求好心切的態度就容易得罪人了，然而龍寶寶卻全然不知，建議龍寶寶要多點寬容，不要凡事都要求完美。

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