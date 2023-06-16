最顧人怨三星座！天秤假面鬼、雙子沒在管別人、第一名「挑剔魔人」
有一些人天生性格就惹人疼、惹人愛，但也有一些不得人緣，動不動被人嫌棄，命理網站旺好運分享「這些星座真的最招人煩」，來看看哪些星座最讓人討厭。
第三名：天秤座
天秤座雖然是交際花，但因為他們很多時候都是以自我為中心去思考事情，完全沒有顧忌到別人，而且有時候為了圓融反而戲做的太多，導致有一種令人反感的氣場。
第二名：雙子座
雙子座太不切實際，常常無法與其他人在同一個思維中，而且總是很有主見加上有時候會不自覺的忽略他人，總是踩到別人的底線，最後就很有可能會讓人有厭煩的感覺。
第一名：處女座
處女座非常挑剔，任何事都可以找麻煩，因為他們會希望所有的事物都是完美的，就會想一直去打壓別人，希望對方可以做得更完美，但這樣的方式可能會越做越糟，還可能會被討厭。
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