見不得人好？「講話酸溜溜」三星座 獅子、牡羊易妒體質 第一名抱怨王

有些星座的人天性好強，總認為自己高人一等。有時候看到別人比自己過得好，還要沒來由酸個兩句。命理網站旺好運分享「這些星座竟然看不慣別人過得好」，來看看哪些星座超容易嫉妒，見不得別人好。

第三名：獅子座

獅子座非常愛面子，而且性格中又帶點優越感，總是覺得自己是最棒的，因此只要被人比下去，他們內心就會非常的不悅，因為他們不希望別人比自己優秀，這會使他們產生忌妒感，他們非常不喜歡這樣的感覺。

第二名：牡羊座

牡羊座天生急性子又有股強烈的好勝心，他們對於生活上很多事情都抱有不甘，尤其是遇到比自己還優秀的人，就會壓抑不住自己嫉妒的心，找到機會就會想酸一下對方，但其實是內心的嫉妒感在作祟。

第一名：處女座

處女座對自己的要求特別高，時常認為自己的能力比許多人好，但為何總是不如別人，長期之下這樣的心態，讓它們產生嫉妒心，導致生活不僅活得很累又很負面，怎麼樣都不願自正視事情的解決方法，只想抱怨。

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