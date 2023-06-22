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「最愛逞強裝沒事」三星座 雙魚巨蟹很玻璃、這星座憋到傷身

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為煩惱悶在心裡示意圖。圖片來源/ingimage
圖為煩惱悶在心裡示意圖。圖片來源/ingimage

有些人遇到事情抱怨個沒完，但也有些人不習慣訴苦，總是默默吞下去，甚至當作沒事發生。命理網站旺好運分享「這些星座就是很愛逞強裝沒事」，來看看那些星座上榜了。

第三名：金牛座

金牛座性格很倔，而且臉皮很薄，他們不想讓別人看到自己最脆弱的時候，因此很多事情總是憋在心裡，雖然可以自行吸收，但久了其實不僅傷腦還會傷身。

第二名：雙魚座

雙魚座非常玻璃心，別人說的話很容易就能影響他們的思緒，加上他們也無法控制自己的情緒，總是想逞強又堅持不住，最後會讓人覺得他們何苦這樣為難自己。

第一名：巨蟹座

巨蟹座不喜歡讓人擔心，總是在大家面前表現出堅強的樣子，但內心是非常脆弱的，而且很容易走心，一旦遇到問題會自己去面對就是怕麻煩別人，最後受不了了才會脫口而出。

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