超級會裝！做事留一手三星座 天蠍不信別人、處女最後一秒做到完美
你有遇過這種同事嗎？他們做事往往留一手，也會保留一些實力，不讓別人看透看穿。命理網站旺好運分享「這些星座總是做事有所保留」，來看看那些星座上榜了。
第三名：處女座
處女座做事情總是喜歡追求極限完美，因此他們了解自己的能力大概落在哪裡，沒有到盡頭是不會隨便展現出來自己最大的實力，只有在最後成功的一刻，才放拋開所有。
第二名：天蠍座
天蠍座的人非常神秘，往往給人一種沒有安全感的感覺，因為他們很難相信一個人，也同時讓人很難相信他們，而且他們做起事總是會留一手，就是為了自保自己、隱藏實力。
第一名：水瓶座
水瓶座的頻率總是與別人不同，幾乎很難搭上線，因此要猜到他們的心思是非常困難，而且他們非常善於隱藏自己，會讓人不知道他們真正的實力及性格。
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