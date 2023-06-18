超級會裝！做事留一手三星座 天蠍不信別人、處女最後一秒做到完美

你有遇過這種同事嗎？他們做事往往留一手，也會保留一些實力，不讓別人看透看穿。命理網站旺好運分享「這些星座總是做事有所保留」，來看看那些星座上榜了。

第三名：處女座

處女座做事情總是喜歡追求極限完美，因此他們了解自己的能力大概落在哪裡，沒有到盡頭是不會隨便展現出來自己最大的實力，只有在最後成功的一刻，才放拋開所有。

第二名：天蠍座

天蠍座的人非常神秘，往往給人一種沒有安全感的感覺，因為他們很難相信一個人，也同時讓人很難相信他們，而且他們做起事總是會留一手，就是為了自保自己、隱藏實力。

第一名：水瓶座

水瓶座的頻率總是與別人不同，幾乎很難搭上線，因此要猜到他們的心思是非常困難，而且他們非常善於隱藏自己，會讓人不知道他們真正的實力及性格。

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