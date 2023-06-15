最大凶星靠近地球！6/18「土星逆行」 老師：4吠陀星座當心業力引爆
土星是吠陀占星最大業力凶星，一旦逆行就會離地球更近，所展現出『因果報應』的力量會更加強大！行星在逆行之前會停滯數天或數星期，這段『停滯期』對全球所引發的連鎖效應特別引人注目！
6/18土星即將逆行，6/2印度就爆發史上最大火車對撞事件，近300個家庭破碎！6/6烏克蘭水壩被炸毀，數萬人流離失所，恐爆車諾比核災之後最大生態災難！而台灣繼5億高中生詭異命案之後，6/7又爆出新北貴族幼兒園幼童被下藥令人髮指的新聞！
由於位於水瓶座的土星同時跟牡羊座的『木星計都羅喉（拉胡）』以及『火星』產生相位，土星是災難死亡長期傷害，也象徵『限制延遲否認』，與木星合相則有擴大業力之象，再加上計都羅喉火星皆是『分離行星』，土星雖凶，卻也是一顆提醒人類需要內省的行星，而土星逆行的能量將會憾動到大至整個地球的反撲，小至個人內在逐漸覺醒及反思的過程！
李靜唯老師指出，在這段長達5個月『土逆』時間，吠陀占星有那幾個星座要特別注意業力引爆？
事業業力爆發
金牛座（生日5/15-6/14）
下半年工作上長期累積的壓力及弊端會在這段時間反覆爆發，尤其要注意與股東團隊或朋友之間的衝突及是非，會讓你身心俱疲，進退失據！
開運色彩：柔和溫潤的奶油色，鵝黃色
開運植物：黃玫瑰，香水百合
開運寶石：琉璃，翠玉
金錢業力爆發
魔羯座（生日1/15-2/14）
財務上的困難已非一日之寒，也許是之前累積的債務或是投資破財缺口，下半年工作變動性也大，宜穩紮穩打，切忌不要太過投機！
開運色彩：黑色，深綠色
開運植物：亞麻子，車前草
開運寶石：花崗石，綠松石
感情業力爆發
獅子座（生日8/15-9/14）
下半年容易和前任或舊情人牽扯不清，分分合合，剪不斷理還亂，這代表你們之間有很深的因果，如何將前世的孽緣在今生化為善緣才是最重要的！
開運顏色：金黃色
開運植物：向日葵，檸檬樹
開運寶石：紅寶石，金飾
健康業力爆發
巨蟹座（生日7/15-8/14）
下半年容易舊疾復發或慢性病纏身，身心狀況不佳！尤其是胃，消化系統或膽囊，女性則要注意乳房，卵巢生殖系統，也要小心容易情緒化破財！
開運顏色：水藍色，珍珠白
開運植物：蓮花，黃瓜，胡瓜
開運寶石：珍珠，銀飾
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