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升遷運超旺！2023下半年「4生肖」有望加薪、職場上諸事順利

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下半年有望加薪、事業運最旺的4個生肖。 圖／canva
下半年有望加薪、事業運最旺的4個生肖。 圖／canva

常聽人說：努力有時，收穫有時。在職場上已經努力付出了好幾年，究竟能不能換來升遷？今年下半年，升職加薪的機會有多大？接下來，科技紫微網將為大家揭露2023下半年升遷運大好的幾個生肖，上班族們趕快來看看自己是否上榜吧！

生肖虎

升遷機遇將出現，但也會有較多考驗、挑戰伴隨而來。下半年工作上容易遇到攔路虎，兩虎相遇，肖虎者須得以更強烈的決心去反抗，才能贏得勝利，也將因此有機會獲得上級的青睞或嘉獎。農曆十二月會有職場貴人出現，此時謀事將更輕鬆。

生肖羊

官祿運旺盛，肖羊者事業發展機遇很不錯，工作業績表現亮眼，能夠得到眾人認可，有利謀求心儀的職位。下半年運勢穩穩向上，且有貴人暗中相助，若想謀求晉升或進修考核，都會更為順利，肖羊者把握此時機大膽爭取，容易獲得好結果。

生肖狗

職場上諸事順利。下半年工作上多有合作之相，或遇上需要以團隊力量來進行之事。肖狗者若能盡力維繫良好的人際關係，行事可事半功倍。只要能夠和上級保持融洽關係，便能促進手邊事務往好的方向發展，升職加薪自然在望。處於管理階層的肖狗者要注意，下半年壓力會伴隨升職機會同時來到，要做好準備。

生肖豬

官祿運走高，肖豬者的才華與能力將得到最大的釋放和展現。雖然會出現強有力的競爭者，但對方無法掩蓋你的光芒。下半年，技術專業或是高級管理階層的肖豬者有晉升的機會，尤其在農曆八月、十二月，要多關注晉升的相關資訊。但也要注意，切勿只盯著自身利益，而不顧及他人。若不能和上級、同事友好相處，可會削弱好運，變有利為不利。

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