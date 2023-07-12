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走晚運！中年後能有大成就的3種命格

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走晚運！中年後能有大成就的3種命格(圖片來源：Shutterstock)
走晚運！中年後能有大成就的3種命格(圖片來源：Shutterstock)

很多朋友經常會問，自己的命宮主星是雙星，該如何分析命盤？

其實命宮是雙星的情況很常見。大家可以把單星坐命想成是一家獨大，雙星坐命則是一山有二虎，相生相剋，既存在相輔相成的協同作用，也會互相影響與消耗。

如果你也是雙星命格，以後會有一系列文章更加詳細的介紹此類命格的具體個性，以及整體氣質對一生運程的影響，請耐心等待喔！今天的第一篇文章要講解的是，當命宮為以下這些雙星組合時，可以起到1+1>2的作用，一生成就不低，特別在經歷一番磨礪後，整體氣運會水漲船高。那麼，現在就跟著科技紫微網來看看，你屬於這些組合嗎？

【讀文小提醒】本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮為空宮者，請對應對宮遷移宮主星。

命宮有紫微+天府

紫微星和天府星同坐命宮，又叫做紫府同宮格。這兩顆領導型主星皆有追求卓越的個性特質，同時也具備領袖氣質。當這兩顆主星所共有的優點發揮優勢時，其人的領導能力滿分，成為上位者的機率很大，只要時機成熟，憑本事成就一番事業絕不是問題。「紫府同宮，終身福厚」，便是其命運之寫照。

紫府同宮者，若能注重場合來展現個性，更能把其人推到更高的高度。因為孤高自許、好勝心強這一個性特質，雖然在某些場合能夠發揮提升氣場、掌控局面的作用，但在一些較為日常的社交場合，則要適當收斂此一特質，有意識的放柔氣場，表現得不疾不徐。這可為紫府同宮格的人吸引到更為優質的社交人脈，有利於長遠發展。

不過在年輕氣盛時，往往不容易做到以上的境界。隨著年紀增長，閱歷更為豐富，多能漸漸感悟此中旨趣。這也是這類命格的人中年之後要比年輕時更為福澤深厚、氣運暢通的原因所在。

命宮有天機+天梁

天機和天梁雙星同坐命宮，又叫做機梁加會格。支援型的天機星，與合作型的天梁星相會，會突顯出其人顧全大局、細心周到的個性。此人在日常生活中的學習力與領悟力通常優於他人，因此往往學業成就不差，事業起點較高，只要穩紮穩打，便能在行業中擔任要職。

與人為善是機梁加會格一貫的處事原則，這是天性，即便有心也無法輕易更改。雖然常因此遭遇吃虧的情況，但不要輕易否定自己，若能學會正確看待自己這些柔軟的部分，將在待人處事之中更具人格魅力，往後福氣也能更深。

學問再大，也要有氣運相助，才能有所成就。命宮有天機天梁的人，雖然骨子裡缺少幾分開創、進取的動力，不過命運還是公平的，由於他們善體人意的天性，即便不與人爭，也能吸納好運眷顧。只要發揮好這一特質，積福納吉，廣結善緣，一生必將有為有守，福貴相隨。

命宮有太陽+天梁

太陽和天梁同坐命宮，也叫做日照雷門格。經云：「日照雷門，富貴榮華」，雖然與機梁加會格同樣是支援型與合作型主星的組合，但太陽天梁坐命時，個性之中兼具進取與謹慎，行事有所取捨，無論是職場還是情場，都會走得比較穩當，是有享福命的人。

當然，這類命格的人也並非毫不費力就能獲得富貴榮華。他們屬於大器晚成的類型，因為偏陰性主星的命格在行動力上不免差了一點。雖然在打拼事業、積累財富的過程中有創意也有靈性，人脈資源也不缺，但往往還是因為較為保守，凡事循序漸進，不敢冒進，在年輕的時候會後人一步。

隨著年紀增長，抗風險能力也會提高。此時只要有意識地克服自己的處事慣性，在重要機運面前不再猶豫，加強行動力與自身勇氣，便可心想事成，取得矚目成就。

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