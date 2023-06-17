12星座分手方式！雙子、獅子讓你淡出生活圈、4星座傳訊息說掰掰

分手是感情中的一段過程，一段感情如果幸運的話可以一路走下去，但是如果真的不適合，也要給這段感情一個交代。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片「『星座』12星座常用的分手方式！」，快看看你是哪一種，建議可以參考太陽星座、金星。

▎利用3C分手組

牡羊座、射手座、金牛座、雙魚座

牡羊座、射手座分手時有一個過程，當他們感覺對方沒有辦法滿足到他後，就會開始反反覆覆的思考這段感情。他們一但決定要分手了，就會減少見面的機會，會透過打電話或是發訊息的方式和對方提分手。一方面是怕見面尷尬，一方面是怕見面後心軟。

金牛座、雙魚座其實很少主動跟別人說分手的，他們對一段感情是用情至深。當金牛座、雙魚座想分手一定是想清楚了，覺得自己付出的夠多，不想再付出了，他們也希望對方不要再挽留。

當金牛座、雙魚座下定決心要分手，會幫自己設立一個停損點，就算還喜歡對方，也會逼自己切斷連結。他們面對分手時容易藕斷絲連，所以他們會選擇用傳訊息的方式來告知，也是為了不要讓對方看見自己難過的一面。

▎冷處理慢慢淡出

雙子座、獅子座、天秤座、水瓶座

這四個星座在分手前會先鋪陳，他們對你的態度會顯得越來越冷漠，交流減少，逐漸變得可有可無。他們覺得該說的話都說過了，會改變的話早就改變了，分手前會變得非常「冷暴力」。這四個星座在決定分手時不會明確的說出「分手」兩個字，而是用行動明確表示「想分手」。

雙子座、獅子座是會帶著另一半一起玩的人，生活要有對方的參與，朋友聚會也會希望有你陪伴。但是當他們決定要分手後，會開始讓自己的生活圈、朋友圈慢慢沒有了你，減少帶你出去的機會。

天秤座、水瓶座在一段感情中非常討厭失控、失衡，當他們覺得失控、失衡的話，他們會有小暗示，並且去觀察你有沒有注意到、有沒有改善。如果他們給過你太多機會卻沒有改善的話，他們會從原本的猶豫不決，變成確定沒有辦法再繼續這段感情了。

▎恢復理智、把話說清楚組

處女座 、巨蟹座、 天蠍座、 摩羯座

這四個星座在愛情裡是非常願意付出的星座，當他們愛上以後，感性往往會大於理性。但是當今天他們決定要分手時，會變得非常理智，在很多事情變得就事論事。

當處女座、摩羯座決定分手時，會選擇把事情說開、講明白，他們會把積在內心很久的不滿一一說出來。他們在提出分手之前，會有一段長時間的等待，在等待的過程也會重新評估這段感情，看看還有沒有繼續下去的可能。一旦他們決定要分手時會理性的很可怕，要動搖是很困難的。

要讓巨蟹座、天蠍座主動提分手，代表他們在這段感情中傷得很深，讓他沒有辦法再走下去，他們在分手時也會有比較戲劇化的表現。

巨蟹座和天蠍座在感情中算是癡情的，會希望就算分手後也不要變成仇人，有時候當朋友也可以，所以在分手時也要把話說清楚。然他們分手的藉口可能會經過包裝，隱藏真正的原因，但這也是因為他們不希望傷到對方。

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