12星座誰愛買名牌包？王思佳的獅子買自信、魔羯買品質 3星座比價完才出手

原來對於名牌包的態度也與星座相關？日前女星王思佳疑似買「假包」事件引起關注，好像全民突然變成鑑包達人，到底12星座對於名牌包有什麼想法？獅子座是否真的特別愛面子、容易衝動？金牛座那麼「小氣」，會不會不捨得花錢買名牌呢？

▎追求名牌型

白羊座、獅子座、雙魚座

這類的星座鍾情於名牌包，因為面子，因為質量，因為對於時尚的觸覺。都會讓他們追求名牌，這不僅代表了自己過著美滿的生活，也代表了自己的傲氣，讓他們充滿自信。

雖然愛好名牌，也有一定的研究，但因為對於「快速」的追求，很多時候只追求擁有，而沒有細心去觀察，往往成為了被騙的一員。

▎實際觀察型

金牛座、處女座、天蠍座

這類的星座對於名牌包有一些想法，首先自身對於品牌有不同的追求，容易偏愛某些品牌，再來就是想要的都是目標性的，在購買之前已經做好功課，在哪買較划算，要不要出國時順便買一個，甚至不同的款式對比。

這些星座往往不容易下定決心購買，這與他們的價值觀有很大的關連。他們會細心觀察，思考一大堆問題才會放心購入。

▎追隨潮流型

雙子座、天秤座、巨蟹座

這類型對於時尚有一定的觸覺，加上本身也很愛觀察其他人，對於名牌的態度就是人有我也要有，至於是不是適合自己反而不是很重要。

這些星座有些會自成一格，容易創出自己的時尚，很多時候反而成為讓人追棒的對象。在購買名牌包上，有時容易衝動，但因為懂得善用資源，因此即使買後也很會作出搭配。

▎自有想法型

魔羯座、水瓶座、射手座

魔羯座會認為名牌包等於品質，所以也很樂於購買名牌，只是魔羯座個性還是有點謹慎，會細心觀察才會購入。

水瓶座的時尚觸覺有時比較獨特，但總能讓人感到舒適的風格，對名牌的態度往往能找到一些獨特又時尚的單品。

射手座對於品牌是看眼緣，一般人喜歡的有時反而無法吸引射手，射手對於喜歡的卻是非常衝動。

＊本篇文章為 12talks 授權專欄，未經同意禁止轉載。