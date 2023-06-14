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12星座不給你追徵兆！火象拒絕你幫忙、風象喊當朋友、 土象水象這樣做

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為送花追求示意圖。圖片來源／Ingimage
圖為送花追求示意圖。圖片來源／Ingimage

追求人有很多種方式，但是當今天對方出現哪些行為就代表你沒有希望了？占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片「『星座』當《12星座》出現以下反應！你就別再追了？？？？」，建議可以參考太陽星座、月亮星座、金星。

▎火象星座 冷冰冰甚至躲你

牡羊座、獅子座、射手座

火象星座在情感表達上其實是很主動的，他們會主動去找話題、主動地與你搭建橋樑取得共鳴。但是當今天他們發現你對他有好感，態度卻冷冰冰的，甚至躲避你，就代表火象的人對你沒有興趣，你可能要再想一下了。

火象星座可以欠任何人的人情，但就是不能欠自己討厭的人人情。當今天火象星座拒絕你的幫助，這就是一個很重要的指標了。當火象星座想要跟你畫清界線時，他們是會搬救兵的，可能身邊會出現一些比較親密的朋友，或是當你和他一起的時候，火象會刻意跟別人走得比較近。

▎土象星座 嗯、喔句點你

金牛座、處女座、摩羯座

土象星座通常對人都蠻客氣的，但是當今天你在追求他們的時候，感受到異常的客氣，可能就要稍微注意了。

土象星座不擅長明說或拒絕，當今天他們對你沒意思的話，是可以從對話中感受到的。你可能會感覺被敷衍，你說了一大串，土象星座可能只回一個「嗯」或「喔」，他們對於自己沒有意思的人懶得說太多。

土象星座覺得沒有回覆對方不禮貌、不得體，所以他們會禮貌性地回覆，但請不要因為看到這種敷衍的回覆，就認為自己還有機會，土象星座遇到有好感的人，是會自己找話題的。

▎水象星座 直接人間蒸發

巨蟹座、天蠍座、雙魚座

水象星座在面對不喜歡的追求者，同樣會表面上裝客氣，甚至是會消失不見，很像人間蒸發。當你傳訊息給水象星座，對方也很久才回，這是他們不想傷害人的拒絕方式。

如果你今天和水象星座約會回來，傳訊息給他，他都不回覆，或是用各種理由去搪塞，這也是他們拒絕你的一種方式。因為不敢說出口，所以水象星座會用逃避的方式來拒絕。

▎風象星座 軟釘子連發

雙子座、天秤座、水瓶座

喜惡分明的風象星座，很清楚自己內心的感受，他們不喜歡被人家勉強的感覺，也不喜歡談有約束的戀情，如果發現約他出去他已讀不回，或是用各種藉口拒絕，這種軟性拒絕是風象星座常用的方式。

風象星座也會直接表明，「我現在沒有想談戀愛的打算」、「我們可以當永遠的朋友」，當風象星座的人說出這種藉口，就代表他們真的沒有感覺，不要抱有希望。

風象星座也是標準的「無功不受祿」，如果你今天請他們吃飯或是送禮物給他們，他們會出於禮貌收下，但是也會藉由其他方式，把欠你的這份人情還掉。

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安德魯的賤聲房 約會 星座

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