惹毛別人還哈哈笑！「永遠狀況外」三星座 水瓶外星人、這兩星座單細胞生物

有些星座的人活在自己的世界裡，想什麼說什麼，常常不懂得「讀空氣」，往往說了很白目的話，還好傻好天真：「怎麼了嗎？對方好像生氣了？」命理網站旺好運分享「這些星座時常搞不清楚狀況」，快看看都有誰上榜吧。

第三名：水瓶座

水瓶座就是很容易活在自己的世界當中，其他與自己毫無相關的事情，他們是真的都不去理會，雖然他們總是考慮的很多，想的也沒有在少，但這些都是與自己有關才如此。

第二名：牡羊座

牡羊座的思維其實蠻單純的，他們討厭過於複雜的事情，因為他們通常都是單一思考，不太會去延伸或是觀察，這也導致自己常常在狀況外，別人說什麼都聽不懂。

第一名：射手座

射手座其實反應比其其他星座來的遲鈍，他們性子比較直率，很多事情都不太會轉向思考，也不太會看場合，一定要很清楚的把事情講得很白話，他們才能理解。

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