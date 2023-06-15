從外星人角度看「人類最聰明？」專家：別低估其他動物智慧

作為一個物種，我們的思想如何衡量？我們大多數人都聽過一種觀念，即我們只使用了百分之十的大腦，這種說法可以追溯到一個多世紀以前，但這並不是事實，只是我們內心深處希望如此才有這種說法。靈媒希望這是真的，他們就可以聲稱還有尚未開發的思想力量等待著我們所有人。

老師也希望這是真的，這樣他們就可以激勵表現不佳的學生。我們其他人也希望這件事是真的，因為那能給我們帶來希望。腦部掃描顯示我們動用了超過百分之十的腦容量，但無論如何刺激，大腦的某些部分根本不會亮起，就像宇宙中的暗物質一樣。

人類無疑是地球生命之樹中有史以來最聰明的生物，我們的大腦消耗了身體百分之二十的能量，因此即使我們的生理學也重視這個器官。在我們尋找外星智慧的過程中，我們假設外星人至少是和我們一樣聰明的，然而一些簡單的事實應該迫使我們所有人停下來思考。是由誰評價人類是聰明的？人類自己，但那只是狂妄自大的人類的自以為是。

讓我們繼續，我們比地球上第二聰明的生命物種─黑猩猩─聰明得多。然而，我們與牠們共享百分之九十八以上相同的DNA，百分之二的差別有多大？我們有詩歌、哲學、藝術和太空望遠鏡，而最聰明的黑猩猩可能只是會把盒子堆疊起來，以便拿到懸掛在上方的香蕉，這是人類蹣跚學步的孩子都可以做到的事情。或者牠們可能會選擇合適的樹枝來從土堆中獲取美味的白蟻，那麼這百分之二的（小）差異如何解釋我們比黑猩猩擁有更高超的智慧呢？

也許我們各自智力的差異只有百分之二的DNA差異所表現出來的那麼小，所有人都沒有想過這件事，因為我們只想投入精力來區分自己在動物界中的位置。生命之樹上充滿了比我們更優秀的動物，換句話說，如果夏季奧運會對所有種類的動物開放，我們應該會輸掉所有賽事。人類在「更快、更高、更強」這方面的能力在動物界中吊車尾。

有一件事是，我們在體力上比所有動物都好，我們可以跟蹤任何陸地動物到牠們筋疲力盡為止。早期人類的洞穴壁畫通常會描繪鹿、野牛和其他大型的草食性哺乳動物（包括長毛象）的獵人，每個物種都比我們強大，跑得比我們快，但牠們不能一直奔跑。

我們身體的毛髮沒有一般動物多，這讓我們能有效地出汗並在追逐獵物時保持涼爽，而那些全身都是毛的獵物最終會因為身體過熱倒下。長矛也會有所幫助，可以縮短追逐獵物的時間，只要你的獵物是草食性動物，這種策略就非常有效。如果你跟蹤的是肉食性動物，牠就有可能會轉過身追著你跑，然後吃掉你，所以那些愛吃獅子肉的穴居人應該很快就絕種了。

儘管身體會出汗，但我們最好的資產是我們的大腦。是的，我們有巨大的哺乳動物大腦，但我們的腦並不是最大的。鯨魚、大象和海豚的腦都比我們的大，這有損我們的自尊。讓我們繼續努力探討，用腦重除以體重如何？形成腦重比，這樣一來就好多了。根據該指標對所有哺乳動物進行排名的話，人類是第一名，這讓我們自我感覺良好。

儘管我們透過種種不公平的手段來達成目的，還是會出現一些不受歡迎的異常現象，例如老鼠的大腦與體重的比例就可以與人類媲美，所以我們不會在這個列表中占壓倒性優勢。如果我們將所有脊椎動物，而不僅僅是哺乳動物包含在內，那麼我們就會輸給像鸚鵡這樣的小型鳥類和像烏鴉這樣的中型鳥類。

在YouTube平台上，我們甚至還能看到一隻喜鵲在街上用瓶子喝水的影片，牠的喙只能到達水平面，所以每次啜飲後水位就會下降，然後喜鵲就會去找到一塊可以穿過瓶口的石頭把它扔進去，從而提高水位，這樣牠就可以繼續喝水了。在這個影片中，喜鵲重複了這個阿基米德的原理七次。

幾個世紀和幾千年來，有一件事是肯定的，我們一直低估了其他動物的智慧，進一步證明了我們的自尊低落，所以才會在這些動物做出一些聰明舉動時感到震驚。

如果我們和所有動物都來進行大腦與體重的比拚，而不僅僅是脊椎動物，那麼螞蟻就會大獲全勝。平均而言，人類的大腦是我們體重的百分之二．五，但對於某些螞蟻物種來說，牠們的大腦接近體重的百分之十五。想到這點，我們不得不認為在意大腦容量的外星人造訪地球時，可能會先嘗試與螞蟻溝通，然後是鳥類，然後可能是鯨魚、大象、海豚，然後是老鼠，然後也許，只是也許，最後才會輪到人類。

真是令人尷尬。

但我們可以用自己令人印象深刻的智力來解決問題，並用對生的拇指來建造東西。毫無疑問，我們在這些類別中名列前茅，這讓我們回到了黑猩猩與人類的比較。假設外星生命的DNA與我們和黑猩猩的智能區別一樣，也只有百分之二的差異，在這個假設基礎上，如果最聰明的黑猩猩可以做人類幼兒可以做的事情，那麼最聰明的人類也可以做外星生命的幼兒可以做的事情。但其實外星人可能根本沒有DNA，但這並不會改變這個思想實驗。如果他們版本的靈長類動物學家也在尋找地球上最聰明的人會如何呢？他們可能在史蒂芬．霍金死前找到了他。如果是這樣，他們可能會在科學會議上將他推向前，並宣布這位教授可以在他的腦中進行天體物理學計算，就像他們幼兒園的孩子札達克也能做的一樣。札達克繼續向父母展示微積分基本定理的推論。他們會回答說：「哇，太可愛了。讓我們拿一塊磁鐵，把它貼在冰箱門上吧。」

對人類而言，就連這些成年外星人最簡單的想法都會超出我們的理解範圍。比方說對黑猩猩而言，「讓我們在上午十點三十分見面喝杯咖啡，並在季度報告向媒體公開之前討論」這句話，就包含了數個黑猩猩無法理解的概念。進一步思考，無論你有多不擅長「長除法」，都會比任何黑猩猩厲害得多。鑑於這些嚴峻的現實，外星人可能根本不會認為人類是聰明的，想像一下他們能夠產出的想法、發現和發明，事實上都是我們無法做到的。對他們來說，把箱子堆高去拿到香蕉，和設計與發射太空望遠鏡只有微不足道的區別。至於對那些比人類聰明百分之五或百分之十的生命形式而言，這個百分比愈大，我們在他們看來就愈像蟲子一樣。

可能還會更糟。

《宇宙教我們的人生課：從無垠到剎那，萬物蘊含的真理》。圖／三采文化提供

除了簡單的手勢，我們不知道如何與黑猩猩進行有意義的交流，我們甚至無法告訴牠們：「明天下午回來，我有一批新的香蕉給你。」綜觀我們為了讓腦容量大的哺乳動物聽令行事而花的功夫時，我們往往會透過牠們理解我們的能力來衡量牠們的智力，而不是透過理解牠們的能力來衡量我們的智力。由於我們無法與地球上的任何其他生命物種進行有意義的交流，即使是那些與我們基因最接近的生命也無法，那我們竟然認為可以在第一次見到聰明的外星生命時就能與他們交談，這想法非常大膽。

宇宙觀能讓人類不那麼狂妄自大，這樣做有充分的理由，但問題仍然存在，我們在宇宙的智慧生命形式中是否占有一席之地？我們是否擁有足夠的智慧來回答自己提出的宇宙問題？我們是否擁有足夠的智慧，甚至知道要問什麼問題？

(本文摘錄自《宇宙教我們的人生課：從無垠到剎那，萬物蘊含的真理》，三采文化出版，未經同意禁止轉載。)