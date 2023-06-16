瞬間心動對象？水象星座渴望「明燈」、土象喜歡「剛剛好」、火象需要這種人

談戀愛時，如何能瞬間讓對方動心？占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片「『星座』能讓《12星座》瞬間動心的類型💕讓你贏在起跑點上‼️」，建議可以參考太陽星座、月亮星座。

▎土象星座 嚮往差很大的人

金牛座、處女座、摩羯座

最會隱藏情緒的土象星座也是會瞬間動心的，雖然他們在一段感情前要反覆的觀察對方，但是你沒有讓他們動心，他們又怎麼會想觀察你呢？而在這段觀察期，只需要讓他們釐清自己內心的感情就好了。

土象星座對於「與自己截然不同」的人完全沒有抵抗力，他們內心可能是嚮往成為那種人的，但是這種嚮往，也會經由觀察才確認你是否真的是這種人，只要一走針，土象星座是會馬上收手的。

會吸引土象星座的類型是一切都要「剛剛好」，節奏不能太快，如果追求太猛烈會把他們嚇跑。而內向的土象星座也欣賞幽默風趣的人，但不能太超過，幽默也要得體。對於對未來有規畫的人，土象星座也是相當喜歡的。

▎風象星座 欣賞做自己的人

雙子座、天秤座、水瓶座

風象星座們動心的原因其實很抓不準，唯一能肯定的是，他們對於和自己相處起來自在、沒有「偶包」的人沒有抵抗力。他們喜歡真實的性格，如果你在風象星座面前放不開，或是動不動裝清高，可就不只輸在起跑點，比賽直接宣告結束了。

風象星座喜歡的戀人類型是「可以當朋友也可以當情人」那種關係，他們喜歡在跟對方相處時不要綁手綁腳，可以放得很開。風象星座會被直率、做自己的人吸引。如果太矯情、太做作，風象星座其實是會抵制的。

▎水象星座 愛上人生燈塔

巨蟹座、天蠍座、雙魚座

水象星座們會被同樣身為暖男、暖女的人所吸引，水象星座常常會想太多，而且都往壞的方向想，往往也都會憋在心裡，甚至憋出病來。而想要讓水象星座瞬間動心的特質，就是你要是像「光的存在」的人。

「光的存在」的人，是指那些比較正面的人、可以像燈塔一樣指引他們的人。當水象星座內心已經開始有負面想法的時候，你如果能夠看出端倪，並且帶領他們往前走、開導他們，很容易可以吸引到水象星座，讓他們安全感滿滿。

▎火象星座 厲害到讓他崇拜

牡羊座、獅子座、射手座

火象星座的好感度跟厭惡度一秒就浮現了，有可能你只說了一句話，火象星座就開始思考，你這個人否值得發展。

擁有直爽海派個性的火象星座，同樣也會被豪爽的人所吸引，也有少部分火象出於好奇心，會被靦腆安靜的人所吸引，但隨著時間拉長，他們也會開始覺得安靜內向的人很難搞。

想要讓火象星座對你留下好印象，記得要「大方」一點，不要扭扭捏捏，不然會讓他們覺得彆扭。而對於那些易碎體質、地雷很多的人，不拘小節的火象星座也是會覺得反感的。

想要讓火象星座瞬間心動，請讓他們「崇拜」你，在火象的世界只有想做，沒有做不到，但是當今天如果有某一個領域，火象星座不會，但你卻能非常厲害大展身手，他們就會對你動心了。

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