為了目的討好別人！「天生奴性重」5星座 第一名總是默默承受痛苦

生活中常總有人是為求達到目的，忍辱負重的做許多自己不願做的事；為賺幾分錢，而努力討好他人；為贏得某人的關愛，而放下自己的身段來迎合對方。這些事情不論自己或他人看來，都顯得奴性很重，卻又是不得已的。這邊分享五個最有這些特性的星座。

TOP 5：處女座

處女座十分的注重細節和秩序。他們有強烈的責任心和奉獻精神，傾向於遵循規則和約定，也喜歡追求完美，並願意為了達到目標而順從他人的期望。

處女座非常注重對方的需求和感受，常以他人利益為優先，並願意幫助及滿足他人的期望，所以會順從他人，甚至是放棄自己的需求。而且處女座的天性非常細心和謹慎，善於分析和解決問題，會確保事情按照計畫進行，因此大部分都會遵循對方所規定的程序和方法去進行，當然這多少會顯得過於奴性。

TOP 4：雙子座

雙子座總表現得很靈活及適應性強。他們通常善於與人交流和互動，傾向於適應他人的需求和期望，加上適應力極強，尤其是高壓力的氛圍當中，很能順應其環境而生存下來。

雙子做座具有開放的思維和多元的興趣，對不同的觀點和經驗，能夠快速調整自己的行為，並能夠適應不同的環境和情境，加上善於溝通和表達自己的想法，很能在不同環境中生存。雖然很有主見，但也容易採納他人的觀點，而且好奇心驅使下，會去嘗試他人的方法，多少會被誤認為喜歡被奴役。

TOP 3：巨蟹座

巨蟹座是溫柔、敏感和關懷的代表。他們通常非常重視家庭和人際關係，傾向於為了維持和諧而放棄個人的需求。這種對他人情感需求的敏感性可能使他們更容易順從他人的期望。

巨蟹座往往具有強烈的責任心和奉獻精神，傾向於願意付出和關心他人，特別是對家庭和朋友的需求非常敏感，可能會順從他人的期望，以滿足他們的需求。他們也是非常情緒化和直觀的一群人，容易夠察覺到他人的情感變化，但因為渴望和諧的環境，所有常常忍讓以維持和平。

TOP 2：天秤座

天秤座喜歡追求和諧、平衡和公正。他們通常容易妥協和順應他人，為追求和維護和平的關係，願意放下自己的意見，即便被他人使喚，也想以此達到共識。

天秤座大部分都有優雅、魅力和溫和的性格，會傾向於關注他人的需求和感受，他們往往會去理解不同的觀點，傾向於避免衝突，並尋求折中的解決方案，同時還願意為了維持和諧而做出妥協。有時也很重視他人意見，還會聽從他人意見來做事，難免會讓人覺得很好使喚

TOP 1：雙魚座

雙魚座總是默默承受痛苦、無私關懷和寬容。他們通常具有非常敏感和溫柔的性格，往往傾向於順從他人的期望和需求，而這可能與他們深情且善解人意的本性有關。

雙魚座的人往往以他人的幸福為重，經常將他人的需求置於自己之上，而且也很有想像力跟創造力，特別容易受他人影響，會把自己的夢想與他人期望融合在一起。再加上很不喜歡衝突跟爭議的產生，所以很容易做出妥協，而讓人特別有奴性的感覺。

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