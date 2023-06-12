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12星座戀愛中無意識的NG行為！金牛老是觀望、這星座太執著「反變糾纏鬼」

聯合新聞網／ 綜合報導
每個星座在談戀愛時，有不同的NG行為。圖片來源／ingimage
每個星座在談戀愛時，有不同的NG行為。圖片來源／ingimage

每個人的性格，都會影響在談戀愛時，感情會如何發展。日本網站「ananweb」近來就分析十二星座，在談戀愛的過程中，那些不自覺的舉動可能會降低自己的戀愛運。

牡羊座

牡羊很容易把想法迅速轉換成言語和行動，儘管許多時候是個優點，但如果展現出的是負面情緒，就很容易讓人覺得「不好相處」，甚至被認為是脾氣暴躁的人，影響到感情發展。

金牛座

金牛座行事比較溫吞，即使覺得「喜歡」或「可能喜歡」一個人，也可能不會積極展開追求，而是採取觀望態度。結果往往很容易錯過最佳的交往時機，導致本來對方也有意思，卻在不知不覺中冷卻了。

雙子座

雙子座本來就善於社交，身邊總是圍繞著許多好朋友。但在一對一個感情之中，有時和其他人太好，反而容易被懷疑不夠忠誠。因此自己要想辦法向另一半展現態度，讓對方知道他是自己最重要的人才行。

巨蟹座

巨蟹座習慣壓抑自我，有時雖然喜歡一個人，但卻對自己缺乏自信，結果雖然想法很多，卻無法產生具體行動。碰到這種狀況時，不妨就與好友多多談談，保持開放的態度，才能增加機會。

獅子座

獅子座重視工作，當工作上有什麼重要的事務需要處理時，就會停下感情事，專注在處理工作的事情。這性格自然容易在感情上居於不利，因此在忙碌時，也千萬別忘記另一半，應該盡可能保持聯絡。

處女座

處女座會認真對待所有事情，即使是戀人，他們也依舊會拿高標準檢視對方。然而這樣的固執，往往會嚇跑另一半。要記住「沒有人是完美的」，懂得接納一些小缺點，才能讓感情走得更順遂。

天秤座

天秤座本來善於社交，但在碰到感情上的對象時，反而講話會變得比較拐彎抹角，沒有辦法順暢溝通，結果就容易被認為是不好相處的人。因此在談感情時，不如直接一點，用最白話的方式和對方表達即可。

天蠍座

天蠍座在追求任何事物時，都會展現出強烈的執著。然而這個特點放在感情上，容易會讓對方覺得你是個整天糾纏的人，反而想要逃離擺脫。所以重點就在該如何拿捏平衡。

射手座

射手座倚靠直覺行事，也正因如此，自己對衡量事物的輕重緩急，可能會在短期間內劇烈變化。結果就容易因為好奇某件事，而無意間把感情的重要性降低。因此要盡可能和另一半保持聯繫，以免一不小心疏遠了。

魔羯座

魔羯座個性認真，但也非常嚴肅，且過於追求完美。當另一半做錯了什麼事情，就有可能會遭到魔羯座的強烈批判，造成感情間的裂痕。因此在交往時，最好時時警惕，告訴自己要保持寬容的態度。

水瓶座

水瓶座本來就對感情不太熱衷，即使談了戀愛，也可能會受到一些外部刺激，而突然對戀情毫無興趣。比起內心在意「談戀愛」這件事，不如把另一半當成朋友看待，自己也比較不至於太勉強，能夠放鬆面對。

雙魚座

雙魚座性格多情，除了自己的戀愛對象之外，他們對像是偶像、運動員等名人的熱情也非同小可。於是很容易讓另一半感到吃味，覺得自己好像沒那麼重要，因此在交往的時候，可要多加關心交往對象才行。

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