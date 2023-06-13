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華燈初上神秘「儀式感」！撒鹽、踢馬桶？酒店小姐想賺錢先做這些事

時報出版／ 文．席耶娜、李翠卿
圖為酒店小姐示意圖。圖片來源/ingimage
圖為酒店小姐示意圖。圖片來源/ingimage

在充滿神祕色彩的條通世界中，除了神聖的拜拜儀式，還藏著許多深不可測的規矩與禁忌。條通女王席耶娜在其新書《華燈初上，人生永遠不怕夜黑：條通女王席耶娜的真情人生》中，分享在很多日式酒店，工作人員會在小杯子裡用力緊緊地塞滿鹽，然後巧妙地倒扣出來，形成一個堅固如石的鹽柱。這個看似平凡的鹽柱會被放置在店門的兩邊，據說這個帶有神秘力量的儀式，能夠趨吉避凶，吸引來自四方的好客人。

第一個上門的人「不消費」帶衰？撒鹽說「這句話」消霉運

此外，跟台灣很多銷售型行業一樣，開店以後進門造訪的第一個人若沒有消費，可不是好兆頭，會「帶衰」當天的業績。問題是，有時候就會遇到一些只是來問路或推銷的路人甲乙丙，一旦碰到這種事，我們就要在人走後，到外面撒鹽三次，每撒一次口裡一邊唸唸有詞：「いらっしゃいませ！」（日語，意指「歡迎光臨」）以去除霉運。

新人必做：踢馬桶、報名號，錢如廁水滾滾來

新人入店還有所謂「馬桶儀式」。我剛入行時，媽媽桑就要我去女廁所，用腳輕輕踢馬桶三下，然後誠心誠意地對馬桶報上自己的名字：「我是新來的席耶娜，希望我以後賺錢就像賺水一樣！」然後上個小號，再壓下沖水閥嘩啦嘩啦沖掉，祈求財源廣進。這聽起來好像有點荒唐，但因為是第一個媽媽桑教的，我自己後來開店時，也要員工照樣跟馬桶拜個碼頭求好運。

搬新家怕擾阿飄？先開燈24小時，鹽米銅板撒全家

我剛從汐止搬出來租套房時，店裡的媽咪也教我入住之前，先把房間裡的燈開足二十四個小時，讓阿飄們知道有人要去那裡住，不要彼此驚擾。接著的儀式就更玄了，要把鹽和米，以及一百六十八個銅板，放在罐子裡搖均勻，然後把這些東西全都撒在地上，每個角落都要撒。

《華燈初上，人生永遠不怕夜黑：條通女王席耶娜的真情人生》。圖／時報出版提供
《華燈初上，人生永遠不怕夜黑：條通女王席耶娜的真情人生》。圖／時報出版提供

掉落銅板別掃走 角落藏好錢：左右逢源

這些事情都做完以後，再進去掃地，記住喔，只能清理掉鹽跟米，至於那一百六十八個銅板，則要丟回房間的各個角落，床頭櫃下、衣櫥後面都可以塞一點，而床鋪下方尤其重要，一定要擺，據說這樣意謂著「到處都有錢」，可以讓住在屋裡的人左右逢源。若有訪客來家裡無意中撿到錢，可不能帶走唷，必須叫對方把錢放回去。

小姪子撿到銅板？快阻止「姑姑的財源，不能動」

我還記得我小姪子來我家玩時，發現「寶藏」後很興奮地說：「姑姑，我撿到五塊錢耶！」我連忙說：「不行不行，那個不能撿！放回去！」那可是姑姑的滾滾財源呢，小屁孩別來破壞靈力呀。

（本文出自《華燈初上，人生永遠不怕夜黑：條通女王席耶娜的真情人生》，時報出版，未經同意禁止轉載。）

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

華燈初上 酒店

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