鼻孔大、毛髮密、這個地方平？命理師：3面相別亂投資容易賠光

很多人對投資躍躍欲試，有些人一借再借想要利滾利，玩起高槓桿的投資遊戲，但其實是很危險的。人稱「新創界國師」的命理老師簡少年分享影片「難怪我抽不到大獎！趕緊進來確認你是不是這三種人」，告訴你什麼樣面相的人，容易會衝動理財？也提醒大家多注意，投資決策前要更謹慎，避免血本無歸。

▎三種面相 別做高風險投資

一、鼻孔太大

正面看得到鼻孔，也就是「鼻漏孔」。鼻漏孔就不容易把錢留下。另外鼻翼太薄也不好，鼻翼代表財庫，代表不容易把錢留下，如果鼻孔大鼻翼又薄，代表你存不了錢，且出錢特別快。

這種面相的人比較隨興，容易不精算就流失掉錢，性格上他們容易仗義疏財，只要朋友來拜託，隨便就把錢借出去了。

如果正面看得到鼻孔，理財要謹慎，如果鼻孔超大超正面，錢不只留不住，還容易因為高投機行為，錢都沒了，甚至嚴重到欠債，翻不了身。

二、毛髮濃密

如果手毛腳毛或是頭髮都超級濃密的人，千萬不要去碰觸高投機選項。毛髮濃密的人性格衝動，他們容易好奇，自主意識很強烈，容易不信邪。對於別人的勸告「千萬別碰某種投資」，反而會更想試看看，做了之後如果失利，他們又會礙於面子，寧可再借錢繼續押下去，相信一直下去「總有一天會賺錢」，因此越投資越多，也越借越多錢。

這種面相的人，千萬不要有「這一次會贏」的心理，又借錢去操作槓桿，最後很容易全部賠進去。

三、後腦杓平

後腦杓圓，代表祖父、外祖父輩德行好，遺傳基因好。後腦杓圓代表「祖上積德」，後腦杓平代表祖上狀態一般。

後腦杓不夠圓的人，常常賺不到錢，對他們來說，「天上很難掉餡餅」，所以後腦杓平的人不要去借貸做高風險投資。後腦杓平的可以合理理財，但是不要玩高槓桿、高風險，因為他們「沒有那個命」，錢絕對不會從天上掉下來。

▎兩種面相 容易被騙

一、山根太低

山根低，眼睛比較圓的人容易被騙，這種人非常天真，一般來說，長得很可愛，像小孩沒有威脅性，他們覺得別人說得很對，很容易相信。就算他們已經被騙過一次，打算把錢討回來，但是當別人又提出理由，山根低的人很容易半推半就，再一次被別人的理由說服又算了。

二、顴骨很大

有些人顴骨超級大橫開，這種面相的人喜歡管人家閒事，講得好聽就是有同理心，講難聽點就是幫不了別人，幫到連自己都沉下去。

這種人只要別人裝可憐，他就會願意幫忙。明明對方說的投資內容一看就不靠譜，他們也會願意去幫忙借貸，幫助別人投資。很多老公吃軟飯，老婆養家的類型，常常都是這種面相，這是會「寵壞別人變成垃圾人」的面相，

簡少年老師指出，後腦杓平的人會比較認命，建議他們只買「看得懂的東西」，對於不懂的投資商品、不知道產業的股票千萬不要買。後腦杓平的人凡事都要努力才能收穫，要先做功課才會賺錢，所以只能投資自己懂的東西。

另外，因為容易被騙，後腦杓平的人要有底線，投資或幫別人都要有停損點，例如手頭上如果有百萬，跟自己說只能拿十萬來幫忙，不能再多，要有紀律控制金錢花費，被騙也有限。

簡少年老師也提醒，錢是有重量的，所以要做功課。如果錢是莫名其妙來，就會莫名其妙去，來的越重，錢就會好好留在你手上。

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