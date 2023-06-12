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本週「血型+生肖」財運最旺TOP5！A型這生肖「財運源源不絕」：如泉水不斷湧出

聯合新聞網／ 非貓不可
本週前五名財運排行榜出爐了！ 圖／canva
本週前五名財運排行榜出爐了！ 圖／canva

在本週前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人財運如泉水般，不斷湧出，有人則能帶著財神爺到處賺錢，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型O型+生肖屬雞

在周而復始的上班族生涯中，這個星期有機會不再領死薪水，可以讓自己多些外快，公司可能會有突發性的任務需要你去支援，並且給予相對的報酬，另外自己也可以透過網路尋找短期工作，不僅能夠多開闢一條財路，也能拓展自己的人脈，只要你好好把握這股運勢，絕對能賺進一筆滿意的財富。

第四名：血型AB型+生肖屬龍

愛美是人的天性，而美麗的代價，就是花錢去保養，在行業別上，美容、美髮、美體等相關工作者，有機會遇到成群結隊而來的消費者，其中不乏為了美麗而花錢不手軟的顧客，只要你能夠真心的推薦最適合的方案，就能留住客人的心，不僅這週能增旺財源，未來也能得客人長長久久的青睞。

第三名：血型O型+生肖屬鼠

從事影視傳播相關的你，如歌手、模特兒、演員等，請趕快把自己打理好，在髮妝、服飾上，一定要多下功夫，並發揮實力，展現最完美的自己，有機會在工作過程中，遇到慧眼識英雄的貴人，並與你簽下新合約，安排未來的工作項目，讓你賺進許多財富，所以請你立即打起精神，好好的衝刺。

第二名：血型A型+生肖屬兔

如果你是外送員、計程車或Uber司機，這週請把生財的交通工具清理安置乾淨，保持整潔，因為你車上乘載的，不只是乘客或商品，還有眾人崇敬的財神爺也會跟著你一同工作，這是多麼令人羨慕的事，能讓你一單接一單，財運滾滾而來，因此建議你好好把握這一週，努力工作。

第一名：血型A型+生肖屬羊

本週的財運如泉水般，不斷湧出，源源不絕，特別是從事攤販生意的人，無論是小吃或是服飾，都能得到老天的眷顧，讓客人爭先恐後的來光臨，在小吃生意上，一定要注意食品衛生，服飾生意上則要注意尺碼的齊全，最後就是要誠信以對，如此就能賺得安心，也能賺得開心。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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