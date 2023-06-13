快訊

「Vision Pro」早被華為註冊 蘋果中國上市連三吃癟？昔日撒錢買商標金額好驚人

MLB／大谷翔平開轟甩棒面露凶光 19轟站上美聯全壘打王

幼兒園餵藥案最新檢驗！26童尿檢、9項毒物結果出爐

聚餐負責掃光光！「絕不浪費食物」三星座 第一名天生貪吃鬼

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為朋友聚餐示意圖。圖片來源/ingimage
圖為朋友聚餐示意圖。圖片來源/ingimage

你是哪一派呢？有些人吃飯喜歡滿桌澎湃的感覺，不管人數多少，總習慣點一大桌食物，吃不完也懶得外帶。但有些人很珍惜食物，點餐時小心計算人頭，不會點太多菜，點了就要吃完或外帶，絕不浪費。命理網站旺好運分享「這些星座就是不浪費食物」，以後一起吃飯要多注意囉！

第三名：天秤座

天秤座其實也是非常愛吃的一群人，他們不是喜歡吃剩菜，而是很知道自己的食量在哪裡，因此在選擇或點餐上的份量都會恰到好處，非常了解自己與愛惜地球資源。

第二名：處女座

處女座容易想很多，他們總覺得浪費食物是非常不好的行為，因此只要還沒有吃完的東西，即便肚子真的很飽，也會盡可能的把它們往嘴裡塞，就是不希望成為浪費食物的人。

第一名：金牛座

金牛座就是個天生的愛吃鬼，常常自己的吃不夠還會想去吃別人的，有他們在就不用擔心東西吃不完，因為他們是不可能浪費各種出現在他們眼前的美食的。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

星座

延伸閱讀

為了目的討好別人！「天生奴性重」5星座 第一名總是默默承受痛苦

12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座舉一反三「聽一個詞就懂」

三星座是行走的「發電機」 雙魚好溫柔、雙子秀優點、第一名狠角色

「存錢狂熱」3星座！天蠍很擔心自己晚年 第一名常看著存摺笑

相關新聞

華燈初上神秘「儀式感」！撒鹽、踢馬桶？酒店小姐想賺錢先做這些事

條通女王席耶娜在其新書《華燈初上，人生永遠不怕夜黑：條通女王席耶娜的真情人生》中，分享在很多日式酒店，工作人員會在小杯子裡用力緊緊地塞滿鹽，然後巧妙地倒扣出來，形成一個堅固如石的鹽柱。這個看似平凡的鹽柱會被放置在店門的兩邊，據說這個帶有神秘力量的儀式，能夠趨吉避凶，吸引來自四方的好客人。

聚餐負責掃光光！「絕不浪費食物」三星座 第一名天生貪吃鬼

你是哪一派呢？有些人吃飯喜歡滿桌澎湃的感覺，不管人數多少，總習慣點一大桌食物，吃不完也懶得外帶，剩下菜餚，餐廳也只得倒掉。但有些人卻很珍惜食物，點餐時小心計算人頭，不會點太多菜，絕不想浪費食物。命理網站旺好運分享「這些星座就是不浪費食物」，以後一起吃飯要多注意囉！

為了目的討好別人！「天生奴性重」5星座 第一名總是默默承受痛苦

生活中常總有人是為求達到目的，忍辱負重的做許多自己不願做的事；為賺幾分錢，而努力討好他人；為贏得某人的關愛，而放下自己的身段來迎合對方。這些事情不論自己或他人看來，都顯得奴性很重，卻又是不得已的。這邊分享五個最有這些特性的星座。

每日星座運勢／天秤事業忙碌有收穫 舊情人重逢日

2023-06-13牡羊座短評：工作用心，方能大獲全勝。【整體運★★★☆☆】今天愛情運還不錯，主動約對方吃飯，對方應允的機率很高。工作運頗好，做什麼事都感覺得心應手，辦事效率很高。不過，財運就不是那麼

12星座戀愛中無意識的NG行為！金牛老是觀望、這星座太執著「反變糾纏鬼」

每個人的性格，都會影響在談戀愛時，感情會如何發展。日本網站「ananweb」近來就分析十二星座，在談戀愛的過程中，什麼舉動可能會降低自己的戀愛運。

本週「血型+生肖」財運最旺TOP5！A型這生肖「財運源源不絕」：如泉水不斷湧出

在本週前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人財運如泉水般，不斷湧出，有人則能帶著財神爺到處賺錢，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦