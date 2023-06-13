聚餐負責掃光光！「絕不浪費食物」三星座 第一名天生貪吃鬼

你是哪一派呢？有些人吃飯喜歡滿桌澎湃的感覺，不管人數多少，總習慣點一大桌食物，吃不完也懶得外帶。但有些人很珍惜食物，點餐時小心計算人頭，不會點太多菜，點了就要吃完或外帶，絕不浪費。命理網站旺好運分享「這些星座就是不浪費食物」，以後一起吃飯要多注意囉！

第三名：天秤座

天秤座其實也是非常愛吃的一群人，他們不是喜歡吃剩菜，而是很知道自己的食量在哪裡，因此在選擇或點餐上的份量都會恰到好處，非常了解自己與愛惜地球資源。

第二名：處女座

處女座容易想很多，他們總覺得浪費食物是非常不好的行為，因此只要還沒有吃完的東西，即便肚子真的很飽，也會盡可能的把它們往嘴裡塞，就是不希望成為浪費食物的人。

第一名：金牛座

金牛座就是個天生的愛吃鬼，常常自己的吃不夠還會想去吃別人的，有他們在就不用擔心東西吃不完，因為他們是不可能浪費各種出現在他們眼前的美食的。

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