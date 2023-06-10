快訊

女大生揭成大師長期伸狼爪！怒嗆他要不要開課探討「房思琪小說」

餵藥事件爆發 家長選幼兒園該如何避雷

忠實用戶看不下去！ 狂轟1障礙不解決「用Pixel像半殘」：問題隨便抓都一大把

12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座舉一反三「聽一個詞就懂」

聯合新聞網／ 綜合報導
根據星座的不同，對事情的思考速度可能也不同。圖片來源／ingimage
根據星座的不同，對事情的思考速度可能也不同。圖片來源／ingimage

每格人思考速度不同，同樣一件事情，有的人可能說一次就懂，也有的人需要花時間慢慢理解。日本網站「占TV」近來就分析12星座，排行對於理解事情的快慢效率。

第12名 金牛座

金牛座慢熱，往往需要花比較多的時間深思熟慮，才能想通一件事。

第11名 天蠍座

天蠍座會希望對每件事情都瞭解到透徹，因而需要時間研究。

第10名 雙魚座

雙魚座性格浪漫，對於要理解現實的事情比較不擅長。

第9名 魔羯座

魔羯座習慣用經驗去理解事情，並且會再三求證，所以得花不少功夫。

第8名 射手座

射手座雖然理解能力出色，但碰到沒興趣的事情，就會隨便打發掉。

第7名 獅子座

獅子座會用自己的節奏去瞭解事情，不拖延但也不求快。

第6名 巨蟹座

巨蟹座善於察言觀色，很快就能掌握其他人的狀況，因此非常適合服務業。

第5名 天秤座

天秤座有著理性的思考，以及掌握當下氣氛的能力，都有助於他們能夠快速理解事情。

第4名 處女座

處女座和雙子座一樣，守護星都是代表知性的水星。雖然理解能力出色，但是因為會花功夫再三確認，才讓他們排名擠不進前三名。

第3名 牡羊座

牡羊座直覺敏銳，即使本來對某件事情一無所知，但光是在初次碰到時，就會大概能察覺到事物的本質是什麼，又有哪些需要改進的地方。唯一會讓他們比較難以掌握的，恐怕只有戀愛方面的感情事而已。

第2名 水瓶座

睿智的水秤座就像是超高效能的電腦一樣，有著快速有效率的處理能力。不管再難的東西出現，他們都能立刻加以解讀。如果要比較和雙子座有什麼差別，只在於他們的好奇心沒那麼強烈而已。

第1名 雙子座

在代表知性的水星加持下，雙子座可以說是「舉一反三」，只要一點點蛛絲馬跡，就能推敲出整體事情的概況。與人聊天時，他們也能光從一句話甚至一個詞，就察覺到對方想要表達什麼，因此和不擅言詞的人，也能夠理解對方。

日本 星座

延伸閱讀

12星座對情人小氣還是大方？火象在意禮尚往來、土象默默買給你

12星座「由愛生恨」排行榜！金牛心情差就遷怒、這星座出問題「恨對方一輩子」

12星座「最容易頂撞上司」排行榜！天蠍堅持己見、這星座「鬧到造反也不奇怪」

12星座健忘原因曝光！獅子座對自己太有自信 重要時刻易出包

相關新聞

三星座是行走的「發電機」 雙魚好溫柔、雙子秀優點、第一名狠角色

有些人很懂得散發自身魅力，一舉手一投足，都能吸引到許多追求者，命理網站旺好運分享「這些星座容易招蜂引蝶？」，來看看有哪些星座電力十足。

12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座舉一反三「聽一個詞就懂」

每格人思考速度不同，同樣一件事情，有的人可能說一次就懂，也有的人需要花時間慢慢理解。日本網站「占TV」近來就分析12星座，排行對於理解事情的快慢效率。

下周生肖運勢／雞羊工作上有貴人！ 龍財運一飛沖天

命理專家曼樺老師分析，6/11-6/17各生肖運勢。上榜的會有誰呢？快點來看看。

每日星座運勢／天蠍多留意財經消息 做好計劃行動

2023-06-10牡羊座短評：平凡的一天，要在平凡中感覺生活的情趣。【整體運★★★☆☆】今天感情過於沉悶，很難帶給對方新鮮感，容易使感情變淡。多聯繫以前的同學或朋友，偶爾聚聚，聊聊家常，讓你覺得生活

愛情裡的「控制狂」星座！ 獅子人前霸總人後貓咪？金牛黏人只為這件事

談戀愛時控制欲太強是因為太愛對方嗎？占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片「『星座』越愛你～就越想控制你的星座‼️就是要霸佔你💓💓💓」，建議可以參考太陽星座、金星

12星座健忘原因曝光！獅子座對自己太有自信 重要時刻易出包

每個人難免都有發生過忘記事情的狀況，日本網站「占TV」公布12星座「健忘的原因」，其中獅子座就是因為對自己太有自信，從不事先檢查，所以常常在重要時刻忘記事情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦