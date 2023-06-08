快訊

板橋幼兒園餵藥8童微量反應 新北教育局廢止設立許可

T1聯盟／霍華德控雲豹延遲付薪 雲豹打臉「並非魔獸所說」

餵藥私幼是「吉的堡加盟店」 總公司急發道歉聲明：終止加盟合作

「存錢狂熱」3星座！天蠍很擔心自己晚年 第一名常看著存摺笑

聯合新聞網／ 綜合報導
3大星座最喜歡存錢，你上榜了嗎？ 圖／canva
3大星座最喜歡存錢，你上榜了嗎？ 圖／canva

平常有存錢能以備不時之需，但現今經濟不算太好，要存多少錢才夠用？答案相當見人見智，並不是「存多就沒事」。日本網站「占TV」列出了有三大星座特別愛存錢，第一名處女座更是喜歡看著存摺笑。

第三名：摩羯座／從入職開始就定存和買儲蓄型保險

摩羯座的人時間觀念很強，他們對未來很積極，希望能夠預測「幾年後可以存到多少錢」之類的事情，想讓自己「最後笑得很開心」。

因此摩羯座的人在入職的時候，就開始計畫定期存款或是儲蓄型保險，並且努力地存錢，摩羯座很重視社會的「常識」，所以在一定年齡時沒有一定程度的儲蓄，對摩羯座的人會有種容易被嘲笑的感覺。

第二名：天蠍座／擔心晚年徹底儲蓄

天蠍座是一個多疑的星座，可說是活在擔憂中，對於退休金制度，他們也會懷疑「當我年老時，真的可以拿到嗎？」，一但又開始深入研究少子化的問題，擔憂只會加速。

因此，儲蓄就是天蠍座的人解除不安的方法，他們依靠著自己的帳戶，勤奮的賺錢儲蓄，以獲取安全感。

第一名：處女座／愛好是看著存摺笑

處女座的嗜好不是瑜珈或是烘培，而是「欣賞存摺」，對處女座的人來說，看著存摺餘額增加是最大的喜悅，為了這個目的，少許的節約生活並不困難，相當苛求的節約生活對他們來說也不是問題。

至於如果問他們「存這麼多錢幹嘛？」，可能也很難聽到直接回答，因為對處女座的人來說，金錢只是「存下來的東西」，而不是「花掉的東西」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座

延伸閱讀

12星座「最容易頂撞上司」排行榜！天蠍堅持己見、這星座「鬧到造反也不奇怪」

全世界都反對「不同世界」偏要愛！金牛、魔羯臨老入花叢、這星座遇阻礙更想愛

誰是「抓猴」高手？雙子陪你演、天蠍情報員 這2星座人肉測謊機

絕不吃虧三星座！ 獅子「叫我霸總」、天蠍「我要報仇」 另一個是？

相關新聞

12星座「最容易頂撞上司」排行榜！天蠍堅持己見、這星座「鬧到造反也不奇怪」

每個人工作時的性格不同，在與上司相處的過程時，有的人或許會有不滿衝突的行為發生。日本網站「占TV」近來就分析十二星座，排行出誰是容易頂撞上司的人。

威力彩獎金上看4.8億！命理師曝4星座「財運噴發」獅子有突發偏財、處女有女神保佑

台灣彩券公司啟動端午節加碼方案，威力彩頭獎加碼2億元，台彩表示，頭獎連14摃，預估今天開獎的46期頭獎累積獎金上看4.8億，清水孟國際塔羅小孟老師也在臉書發文指出，有4星座和4生肖今日「中獎率攀升」，命中有福報搭配老師所講的話很有機會中大獎喔！不過買彩券記得量力而為，切忌過度迷信。

就是今天！威力彩飆5億獎金 「4生肖財運佳」4招下注拚財富自由

威力彩第頭獎又槓龜，財神爺還沒睡醒！今(8)日開出的威力彩累積金額預估上看5億元，預計又掀起一波買氣，人人都希望能夠得到財神爺的眷顧，當中大獎的幸運兒！

「存錢狂熱」3星座！天蠍很擔心自己晚年 第一名常看著存摺笑

平常有存錢能以備不時之需，但現今經濟不算太好，要存多少錢才夠用？答案相當見人見智，並不是「存多就沒事」，日本網站「占TV」列出了有三大星座特別愛存錢，第一名處女座更是喜歡看著存摺笑。

下半年要特別小心意外的5個生肖！蛇當心惹禍上身、兔捲入職場競爭

時間已來到6月，2023年很快就要過完一半了。不管上半年你過得順暢平穩、還是艱難險阻，都即將是過去式，現在要開始調整心態，面對未知的下半年了。今年的下半年總體運勢裡，最少不了的就是意外與變化。這些意外會發生在你身上嗎？科技紫微網現在要列出下半年幾個容易遭遇意外與變故的生肖，告訴你如何趨吉避凶，化險為夷。

容易「爺孫戀」5星座！天蠍愈阻擋愈要愛、兩星座「遇到懂他的人」就陷落

李坤城、林敬恩「爺孫戀」談了十年，日前男方過世再掀波瀾。你知道有哪些星座年紀越大，反而更有魅力？這些星座特別容易談起「禁忌之戀」，吸引到或和自己差很大的人？他們不在乎旁人眼光，無論是年齡相差很多、身分地位相差懸殊，都會義無反顧愛下去。快看看有那些星座上榜吧！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦