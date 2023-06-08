「存錢狂熱」3星座！天蠍很擔心自己晚年 第一名常看著存摺笑
平常有存錢能以備不時之需，但現今經濟不算太好，要存多少錢才夠用？答案相當見人見智，並不是「存多就沒事」。日本網站「占TV」列出了有三大星座特別愛存錢，第一名處女座更是喜歡看著存摺笑。
第三名：摩羯座／從入職開始就定存和買儲蓄型保險
摩羯座的人時間觀念很強，他們對未來很積極，希望能夠預測「幾年後可以存到多少錢」之類的事情，想讓自己「最後笑得很開心」。
因此摩羯座的人在入職的時候，就開始計畫定期存款或是儲蓄型保險，並且努力地存錢，摩羯座很重視社會的「常識」，所以在一定年齡時沒有一定程度的儲蓄，對摩羯座的人會有種容易被嘲笑的感覺。
第二名：天蠍座／擔心晚年徹底儲蓄
天蠍座是一個多疑的星座，可說是活在擔憂中，對於退休金制度，他們也會懷疑「當我年老時，真的可以拿到嗎？」，一但又開始深入研究少子化的問題，擔憂只會加速。
因此，儲蓄就是天蠍座的人解除不安的方法，他們依靠著自己的帳戶，勤奮的賺錢儲蓄，以獲取安全感。
第一名：處女座／愛好是看著存摺笑
處女座的嗜好不是瑜珈或是烘培，而是「欣賞存摺」，對處女座的人來說，看著存摺餘額增加是最大的喜悅，為了這個目的，少許的節約生活並不困難，相當苛求的節約生活對他們來說也不是問題。
至於如果問他們「存這麼多錢幹嘛？」，可能也很難聽到直接回答，因為對處女座的人來說，金錢只是「存下來的東西」，而不是「花掉的東西」。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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