天生自帶財運！最招財生肖女TOP3 屬虎常成為老闆大將

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／pakutaso
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在高強度的競爭環境中，大家都想透過錢財的累積來豐富自己的生活，可是有些人天生工作能力強，又自帶財運，將招財成為一種技能，讓我們來看看，你是否為最強招財生肖女的TOP3。

屬虎女

虎女孩天生擁有一種溫柔的霸氣，在柔和的外表下，隱藏著強勢的主導權，讓人感到親切卻又敬畏的矛盾感，虎女孩很容易就能成為職場上的女強人，在經過磨練以及培養之後，最適合與人洽談生意，能夠在威逼利誘之下，簽下獲利良多的合約，常常能夠成為老闆手下的一員大將，也是公司屬一屬二的招財貓，替部門帶來漂亮的業績，雖然大家都覺得虎女孩帶有財運，但其實她認真努力的性格，是不能被忽視的，因為這才是她真正帶財的原因。

屬蛇女

說到屬蛇人，不免讓人聯想到陰險以及深沉，而那些只是為了保護自己所產生的防護罩，並不是為了傷害他人，而在蛇女孩的特質上，又多了一些神祕性感的元素，容易讓男人為之傾心，深深陷入而無法自拔，願意花上大把鈔票，買許多精品或是給予生活上的支援，只為打動蛇女孩，博得芳顏一笑，如果蛇女孩又加上天蠍座，那可真是蛇蠍合體，正宗的冰山美人，雖然蛇女孩的招財運來自感情，但請妳手下留情，對於不合適的對象，要儘早說清楚，以免造成誤會。

屬猴女

屬猴人本身精明能幹，懂得察言觀色，更擁有絕佳的交際手腕，猴女孩則是像女版的孫悟空，除了積極進取外，還加上了心思縝密的特點，尤其在金錢運用上，精打細算，擅於投資理財，彷彿七十二變般，把每一塊錢都運用得淋漓盡致，或者入場投資，或者高利定存，來回不斷轉換，以錢賺錢，以利滾利，所有的計劃都在猴女孩靈敏的大腦中運算著，想要不招財都難，只是要建議猴女孩，賺錢固然重要，但也要多保養自己的身體，以免累壞了。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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