芒種是二十四節氣中的第九個節氣，也是夏天的第三個節氣。俗話說：「芒種亦忙種，忙收又忙種」，此時正值農忙關鍵期，順應氣候，要忙割麥，也要種晚稻，就像是一個轉捩點，既承載著收穫的喜悅，也在孕育新的希望。

2023-06-07 10:10