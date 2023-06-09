愛情裡的「控制狂」星座！ 獅子人前霸總人後貓咪？金牛黏人只為這件事

談戀愛時，有些人總是管東管西，小到管對方穿著打扮，大到要追蹤對方行程、交友狀況。這是因為控制慾作祟？還是真的太愛對方？占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片「『星座』越愛你～就越想控制你的星座‼️就是要霸佔你💓💓💓」，看看哪些星座談戀愛控制慾超強，建議可以參考太陽星座、金星。

▎雙魚座 黏人只為了撒嬌

和雙魚座談戀愛，會發現他們有點黏，雙魚的佔有慾其實是來自他們的「愛分享」。雙魚座在戀愛中其實是很需要「被需要」的人，他們只要一談戀愛就希望能對方做些什麼；對方說了心事，雙魚座會幫忙解決。但是雙魚被潑太多次冷水，其實會很受傷的。

雙魚座對愛情浪漫的幻想，其實也需要有些刺激，太公式化的、例行公事的戀愛，會讓雙魚座覺得枯燥乏味，甚至讓他們感受不到愛的溫度。雙魚座是那種很快認定一段感情的人，但是他們會一直默默觀察「你有沒有符合他內心所想的樣子」，如果你一直讓他們失望、扣分，雙魚座又會變得有些理性。

仔細觀察雙魚座的黏人與佔有慾，他們會有這些反應，其實是想跟情人撒嬌，他們需要被關注， 只是不知道怎麼表現而已。

▎金牛座 不是黏你是想陪你

跌破大家眼鏡，金牛座也上榜了！金牛座在感情中，其實不像大家所想的像「一塊木頭」，什麼事都不知道，他們其實很細膩，只是不懂的表達，自己內心已經心急如焚了，卻不知道怎麼開口。

金牛座的佔有慾，常常出現在熱戀期，熱戀期也是他們的觀察期，如果讓他們太有安全感，他們會覺得好像少了什麼，在熱戀期後，金牛座佔有慾就會慢慢消失。相反地，如果在這段期間讓他們好像抓得住又好像抓不住，這段感情反而會長久。

金牛座談戀愛會有一種既定模式，他們認為就算沒有做什麼事，只要彼此在彼此的身邊，就是一種幸福。金牛座的佔有慾也體現在很多日常小事，就算再怎麼簡單的事，他們都會想陪在對方身邊。

▎獅子座 人前萬獸之王、人後小貓咪

愛面子的獅子座，其實只會在有人的時候表現出英雄氣概，回到家沒有人的時候，就可以輕鬆馴服。

獅子座撒嬌的時候其實是很肉麻的，但就算再怎麼想黏你，他們都會強忍著不表現出來。其實黏人的獅子座也是可以培養的，在一段感情的初期，獅子座會儘量壓抑自己的撒嬌，但是只要你有表現出「想要獅子座黏你」，獅子座也會很享受這種感覺。

獅子座越愛一個人的時候，也會激發他的保護慾，雖然在別人眼中看起來，很像獅子座在指使另一半，其實他們只是不希望另一半受傷害。傲嬌獅子座其實也是需要依靠別人的，如果讓他們覺得自己不被需要，獅子座會覺得跟你在一起沒有意義。

▎天蠍座 宣示主權「你是我的」

地盤領域極強的天蠍座，越愛一個人會越沒有安全感。在曖昧期或熱戀期的時候，天蠍座會出現宣示主權的行為，霸道的很可愛，也不讓別人靠近自己的對象。

有些天蠍座並不會表現的這麼外顯，他們看似不在乎，其實內心早就看得清清楚楚，而一但觸碰到他們的底線，天蠍座的佔有慾和控制欲會整個爆發出來，相當可怕。

天蠍座其實知道自己的佔有慾和控制欲可能會造成對方的壓力，但是如果對方都會乖乖報備行程，讓天蠍座很有安全感的話，他們自己也會壓抑內心的控制欲。相反地，如果你讓他們覺得捉摸不到的話，天蠍座越會想控制你。

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