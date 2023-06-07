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今年「芒種」期間陽氣最旺、有利轉運！尤其這2大生肖即將翻身

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今年「芒種」陽氣最旺，有利轉運！尤其這2大生肖即將翻身(圖片來源：Shutterstock)
今年「芒種」陽氣最旺，有利轉運！尤其這2大生肖即將翻身(圖片來源：Shutterstock)

芒種是二十四節氣中的第九個節氣，也是夏天的第三個節氣。俗話說：「芒種亦忙種，忙收又忙種」，此時正值農忙關鍵期，順應氣候，要忙割麥，也要種晚稻，就像是一個轉捩點，既承載著收穫的喜悅，也在孕育新的希望。

芒種◆物候

這種轉折，不僅僅體現在農事之上，氣候方面也是如此。

氣溫日漸升高，降雨量也會增多，較之小滿節氣的小得盈滿，芒種時節的雨不再含蓄，而是聲勢浩大，來去匆匆。新的變化悄然上演，芒種三候描寫道：一候螳螂生，二候鵙（ㄐㄩˊ）始鳴，三候反舌無聲。

自然界動植物的變化，是生長與埋藏的無聲交替，若非身處其中，你我難以第一時間察覺。

芒種◆收穫

要說如今最直接感知到芒種時節兼具收穫與希望這一寓意的事物，莫過於每年芒種前後，此時有許多的國高中會考上場，莘莘學子埋頭苦讀多年，只為在這一場大考中取得好成績，迎接閃閃發光的未來。

這個時間段其實也承載著很多人的回憶，即便是早已畢業多年的人，每逢這個時候，看到朝氣蓬勃的考生，內心也會被感染，回憶起學生時代拼搏的自己，前進的腳步都要因此堅定幾分。

從這個層面上來看，芒種又將其美好寓意，從離當下人日漸遙遠的田野山間延伸到了你我他的日常生活中。在此時節，在收穫與希望的田野上，曾為這一戰付出汗水與辛勞的人，都將有所回報，前途光明。

芒種◆迎喜

有付出就有收穫，芒種象徵的是考驗與饋贈，今年有兩大生肖在這時候，福氣偏愛，將收穫愛情，開啟幸福新篇章。

生肖兔
愛情吉運喜神降臨，有伴侶的屬兔人愛情迎來緩和期，此時誤會冰釋、情感升溫等等皆可以期待，用心努力就能有所收穫。單身的屬兔人，此時異性緣不錯，多參加朋友聚會，撞上桃花運的機會很大。

生肖馬
愛神眷顧，喜氣洋洋，單身的屬馬人你的愛情好運磁場將大幅提升，桃花朵朵開，追求者不斷，有心儀的對象不妨馬上行動起來勇敢追求。有伴者感情穩定，溫情不止，有機會步入下一階段，特別是想要小孩的家庭此時也可以發奮努力，迎接新生命。

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