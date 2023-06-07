6月「開運吉位」曝光！幸運物這樣擺 讓你招桃又招財
國曆6月6日是節氣「芒種」的日子，為干支曆癸卯年戊午月的起始。這正是南方種稻、與北方收麥之時，是一個農忙時節，不過忙碌也意味著勞有所得。這個戊午月有哪些吉位值得把握，讓你的收穫大增呢？科技紫微網就給大家一一道來。
午月九星飛星吉位
▶正北方位，利婚姻、懷孕
在此方擺放花瓶，插入百合花、荷花或並蹄蓮等鮮花。
▶西南方位，利桃花、人緣
可在此方位放置粉晶之類的擺設或飾品。
▶中心方位，利事業、學業
此月可在這個方位放置綠色植物，或佩戴黑曜石飾品。
▶正南方位，利正財、置業
可在此正財位擺放聚寶盆、金錢樹、保險櫃等物品。
▶正西方位，利偏財、貴人
可在房屋中間擺放貔貅、玉白菜等聚財擺飾。
6月每日財神吉位
除此之外，每日財神方位也在此一一列出，可做為打牌、求財時的參考。
圖片來源：科技紫微網
吉位說明
1、財神吉位：打牌為落座方，求財為目的地方。
2、相沖生肖：不打對家，避免合夥。
3、若財神吉位與不利方位為同一方位，兩者並不衝突，預示此方位存在發財機會，也存在敗財風險，為富貴險中求之象，吉凶與否與自身運勢有關。
4、財神方位僅供參考，影響勝負關鍵在於自身實力和運勢，以及同行之人的生剋關係。
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