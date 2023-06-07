快訊

被控性騷提前返台面對司法 王丹：這次回來有滿滿的感慨

票在手、跟我走！土耳其總統如何打造「必勝選制」？

注意！下周將發生「劇烈天氣」 吳德榮：梅雨旺盛恐致災

絕對說不得！「不接受批評」的星座...水瓶誰理你、金牛角落哭泣

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為聽到人家批評自己，心情沮喪示意圖。圖片來源/ingimage
圖為聽到人家批評自己，心情沮喪示意圖。圖片來源/ingimage

俗話說「忠言逆耳」，大家都喜歡聽好聽話。讚美總是比較悅耳，接受別人的批評也不是件容易的事情。命理網站旺好運分享「這些星座就是無法接受批評？」，跟這些人說話要更委婉一點喔！

第三名：水瓶座

水瓶座的人很有自己的想法，因此對於別人的批評，他們總是左耳進右耳出，任何人都無法改變或影響他們的想法，因為他們就是只想做自己決定的事情。

第二名：金牛座

金牛座當面對指責或批評時，他們雖然看似都會默默接受，但其實他們內心是無比的傷心難過，甚至會開始懷疑自己，到最後會變得沒有自信不像自己，需要花一段時間才能重新爬起來。

第一名：處女座

處女座心思相當細膩，因此對很多事物總是要求很高，當如果被人批評，他們內心會非常受傷，因為他們認為自己的問題怎會是透過別人來發現，心情就會大受打擊。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

星座

延伸閱讀

12星座「由愛生恨」排行榜！金牛心情差就遷怒、這星座出問題「恨對方一輩子」

「爪耙子」三星座！巨蟹自認正義、水瓶看好戲、第一名擅長把事情鬧大

最喜歡刁難人三星座！水瓶只惹自己人 第一名「控制狂」煩死所有人

飼主捕捉到柯基寶寶「立耳瞬間」！狗狗見耳朵轉大人自己也嚇到一臉懵

相關新聞

12星座「由愛生恨」排行榜！金牛心情差就遷怒、這星座出問題「恨對方一輩子」

感情世界複雜，有的人要是過得不順遂，很可能反而會由愛生恨，產生不必要的糾紛。日本網站「占TV」近來就分析十二星座的人，排行誰最容易在感情中由愛生恨。

絕對說不得！「不接受批評」的星座...水瓶誰理你、金牛角落哭泣

俗話說「忠言逆耳」，大家都喜歡聽好聽話。讚美總是比較悅耳，接受別人的批評也不是件容易的事情。命理網站旺好運分享「這些星座就是無法接受批評？」，跟這些人說話要更委婉一點喔！

每日星座運勢／雙子有錢入帳存起來 別讓他人發現

2023-06-07牡羊座短評：勤於思考。【整體運★★★☆☆】易受他人影響而對戀人另有要求，合理的要求對方能夠欣然接受，但過分的要求只會引起對方的不滿，提出之前最好先斟酌；責任心很強，手頭上的事情都能

未來100天工作運超順、有貴人幫忙的「4大命格」！千萬要把握機會

在壓力越來越大的現代社會中，想要積累財富，後半生無憂，首先就得顧好事業。事業好不好，運勢占了一部分原因。2023年轉眼就進入六月了，你在這個夏天會擁有事業好運，前程似錦嗎？快跟著科技紫微網來看看，哪四個主星能夠擁有接下來100天的事業好運！

「芒種」是補運好時機！作對這3件事 下半年好運跟著來

芒種，亦是「忙種」。是二十四節氣的第九個節氣，充滿希望與收穫。勤於播種、耕耘，方可望豐收。因寓意美好，芒種也是開運好時機。那還等什麼呢？請跟隨科技紫微網把握芒種開運，改善下半年好運氣吧。

今日「芒種」養生七大禁忌看過來！少吃芒果少吃冰

2023年「芒種」落在6月6日06點19分，雖然還在農曆四月，但節氣方面卻已經正式進入農曆五月了，代表炎熱夏季到來，這個時節又熱又濕，容易惱怒憂鬱，建議這段時間飲食宜多清淡，可多喝綠豆湯消暑，也適合多吃桑葚，因為中醫理論認為，桑葚可補肝益腎，主治頭暈目眩、煩躁失眠、耳鳴心悸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦