絕對說不得！「不接受批評」的星座...水瓶誰理你、金牛角落哭泣
俗話說「忠言逆耳」，大家都喜歡聽好聽話。讚美總是比較悅耳，接受別人的批評也不是件容易的事情。命理網站旺好運分享「這些星座就是無法接受批評？」，跟這些人說話要更委婉一點喔！
第三名：水瓶座
水瓶座的人很有自己的想法，因此對於別人的批評，他們總是左耳進右耳出，任何人都無法改變或影響他們的想法，因為他們就是只想做自己決定的事情。
第二名：金牛座
金牛座當面對指責或批評時，他們雖然看似都會默默接受，但其實他們內心是無比的傷心難過，甚至會開始懷疑自己，到最後會變得沒有自信不像自己，需要花一段時間才能重新爬起來。
第一名：處女座
處女座心思相當細膩，因此對很多事物總是要求很高，當如果被人批評，他們內心會非常受傷，因為他們認為自己的問題怎會是透過別人來發現，心情就會大受打擊。
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