總是招惹「禁忌之戀」五星座！金牛、魔羯臨老入花叢、這星座挑戰極限

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聯合新聞網／ 12talks
圖為談戀愛示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage
圖為談戀愛示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage

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▎金牛座 無法抵抗崇拜的目光

金牛座的沉穩感是「年齡越大越有魅力」，而且金牛座也很有才華，很容易吸引到一些和自己年齡差很大的對象。

金牛座對於「能夠欣賞自己的人」很難抗拒，加上對方主動求愛的話，金牛座大多都難以抵抗，即使年紀很大，還是容易陷入戀愛中不能自拔。

▎天蠍座 越不可能越要愛

天蠍座天生就容易吸引「禁忌之愛」，越困難、越不可能成功的愛情越吸引天蠍的鬥志。無論身分、地位、年齡差距有多麼大，都不能阻擋天蠍想要愛的決心。

再加上很多天蠍座容易愛上年齡很大或是很成熟的對象，他們能帶給年輕的天蠍很大的安全感，能符合他們的需要，相處起來反而覺得很自在。

▎摩羯座 年輕衝事業、中年才愛

魔羯座非常早熟，年輕時容易因為工作、事業而錯過戀愛機會。當摩羯座年齡漸長，他們開始越來越想要追求愛情的時候，往往都會受到年輕的對象所吸引。

摩羯座在戀愛中的心理年齡是年輕的，因此很容易在中年的時候遇到年輕的對象而互相吸引，加上魔羯座在工作上都能發光發亮，很容易會吸引人。即使年齡大了也魅力十足。

▎雙魚座 以為自己在演韓劇

雙魚座很容易被愛情沖昏頭腦，不管在什麼年齡都很容易沉醉於自己的幻想中，各種浪漫的韓劇劇情時刻在腦中出現，以為自己就是男女主角。只要發生一些浪漫的相遇，雙魚座不管兩人相差有多大，年齡有多遠，雙魚座都不會在意，只會好好的沉醉在兩人世界的戀愛泡泡中。

▎處女座 很擅長秘密戀情

處女座在很多時候要求都很高，不只對於自己，對於他人更是如此。因此處女座常常會感覺不被理解，不容易找到了解自己的人。所以當有一個對象出現，且他能夠欣賞並且了解處女座想法，處女座會很容易動情，尤其是當處女座處於一個失落位置的時候。

值得一提的是，處女座很容易被秘密戀情吸引，因為處女座很擅於活在自己的世界中，覺得戀愛是兩個人的事情，不需要其他人的認可。

＊本篇文章為 12talks 授權專欄，未經同意禁止轉載。

李坤城 韓劇 星座

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