MBTI測起來！農夫、醫生、作家...內向「I」的你適合什麼工作？

MBTI 16型人格測試」是有權威性的性格測試，可看出一個人的性格、愛情觀等等，是了解自己長處和短處的方法之一。學生或打工仔有時候不免都會有疑惑自己應該做甚麼工作。究竟16型人格到底做甚麼行業最合適呢？一起來看看吧！

內向型MBTI適合做甚麼行業?

▎INFP調停者

在工作中INFP並非單追求金錢地位，而是更喜歡符合個人價值觀並有滿足感的工作。希望能做他們真正喜歡的事情，盡量也不要有太多壓力及麻煩。他們有創意、獨立性以及喜歡幫助他人，但同時作為理想主義者，他們可能很難找能同時滿足實際需求並實現夢想的職業。

▎INFJ 提倡者

提倡者人格選擇工作時渴望找到一份符合他們的價值觀和夢想的職業——一份能讓他們完成「獨特使命」的職業。若不能提供使命感，無論薪水多高都不會滿意。INFJ的工作如不允許他們據自己的良心、創意及常識自由行事就會感到非常侷促。

▎INTJ 建築師

INTJ人格很少會被感覺簡單輕鬆的工作而滿足，而是渴望能燃起他們的好奇心並發揮才智，並有意義及挑戰性的職業。INTJ成為職場新人後因需做重複性的例行工作容易感到沮喪，打破常規的想法無法宣洩。而且因為不擅長職場政治可能難以得到老闆及同事的好感。但同時也有準確找出問題的原因並解決的能力。

▎INTP 邏輯學家

INTP對世界有獨特的看法，所以適合他們的工作環境較少有。他們渴望探索各種理論和思想，渴望深入了解探索日常生活以外的奧秘。對於他們來說理想的工作包含解決困難、看似無法解決的問題。希望沉浸在一個有趣的項目中，任何打斷這種專注的事物都會令他感到惱火。

▎ISFJ 守護者

ISFJ經常會成為職場的支柱，可靠、勤奮，隨時準備伸出援手。他們以高質地完成工作為榮，很少會偷懶或猶豫不決。不過他們並不喜歡成為聚焦點，而是希望幫助他人。因此他們傾向於尋找團隊工作，而不是競爭激烈和高壓的工作場所。

▎ISFP 探險家

對「探險家」來說創作自由是最重要的，財富、權力及晉升機會都只是其次。他們厭惡一成不變的環境，偏好靈活的沉浸式工作，同時也非常好勝。這種品質有時會令ISFP較魯莽和短視，需要長期規劃的職業也就不太適合他們了。

▎ISTJ 物流師

ISTJ注重建立長期、穩定的職業生涯，喜歡符合他們原則和保守主義，有明確社會角色的職業。他們很可靠、有客觀性和敏銳的眼光，但亦因此對事情的做法有強烈意見，如果太常變動便會引起他們的反感。

▎ISTP 鑑賞家

ISTP人格愛好多樣性和不可預測性中，是最神秘的人格類型之一，同時也是專業領域中最多才多藝的人之一。他們是天生的問題解決者，愛好能讓他們運用自身技能解決實際問題的職業。因他們充滿好奇心及喜好親自動手做事，高度結構化的環境就不太適合他們了。

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文章授權轉載自《香港01》