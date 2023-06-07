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MBTI測起來！空姐、偵探、馴獸師...外向E的你適合什麼工作？

香港01／ 白兔糖
ENFJ主人公類型的人，適合當空姐。圖為空服員示意圖。圖片來源/ingimage
ENFJ主人公類型的人，適合當空姐。圖為空服員示意圖。圖片來源/ingimage

MBTI 16型人格測試」是有權威性的性格測試，可看出一個人的性格、愛情觀等等，是了解自己長處和短處的方法之一。學生或打工仔有時候不免都會有疑惑自己應該做甚麼工作。究竟16型人格到底做甚麼行業最合適呢？一起來看看吧！

外向型MBTI適合做什麼行業?

▎ENFJ 主人公

主角人格在幫助他人時最能找到成就感。由於他們的情商和社交技巧都特別好，ENFJ幾乎可以在任何以「人」為本的領域表現出色。往往會在可以指導他人學習、成長的環境中特別有動力。

▎ENFP 競選者

競選者擁有很豐富的思想、興趣和愛好，甚至可能會難以將他們關心的一切融入生活。因此選擇工作時容易因有太多方向及值得探索的可能性，而感到不知所措。職業沒有使用或提高交際能力的空間，ENFP就會失去動力。若有機會實驗他們有興趣的side project那就最好了。

▎ENTJ 指揮官

沒有人比ENTJ更適合成為團隊領導者，並樂在其中。結合他們的遠見、智慧和決心，無論遇到什麼障礙都能將想法付諸實施。對他們來說失敗不是一種選項，構想未來願景後制定戰略，並精確地執行每一步。對自己和他人都有很嚴格的標準。

▎ENTP 辯論家

辯論家人格能天生容易投入，並樂於提高生產力和提供幫助。他們多才多藝，喜歡為有趣又多樣化的技術性問題開發解決方案。ENTP愛好鍛煉他們的智力，對任何能讓他們提出新方法、新想法和新項目，讓他們突破創造力極限的環境充滿熱情。

▎ESFJ　執政官

ESFJ做事井井有條，喜歡工作場所有秩序和結構，在具有清晰結構和任務的環境中工作表現最好。即使是單調的例行工作對他們來說也沒有難度。另外他們性格比較無私，若工作中不能為另一個人做有價值的事情，就很難達到滿足。

▎ESFP 表演者

ESFP擅長閱讀周圍的情緒並感同身受，因此幾乎任何專注於與他人合作的職業都是一個很好的選擇，甚至對他們的快樂和工作的生產性來說也是必不可缺的。相反有固定日程、重複性、朝九晚五的行政工作就不太適合他們了。

▎ESTJ 總經理

ESTJ非常注重傳統、穩定性和安全性，因此很有責任感、也十分可靠。他們的忠誠度亦非常高，因此他們會長時間為同一僱主工作。他們也是經理人才，從管理他人得到滿足感，也能清楚表達自己的原則、價值觀和期望。

▎ESTP 企業家

ESTP擅長獨立思考，並能快速地作出決定。他們性格和藹可親，無論走到哪裡，都能輕易交到朋友、擴闊人脈。同時他們也相信自己的判斷，樂意冒大大小小的風險。另外雖缺乏耐心，但觀察力極強，能夠一眼看透目前狀況並採取行動。

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延伸閱讀：

家居風水｜風水師教4招增財運！門口擺一物增財富+沙發錯位易破財

16型人格｜MBTI理想職業大公開【內向篇】這種人格最適合做警察！

文章授權轉載自《香港01》

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