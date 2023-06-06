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今日「芒種」養生七大禁忌看過來！少吃芒果少吃冰

旺好運／ 楊登嵙
圖為芒果示意圖。圖片來源/ingimage
圖為芒果示意圖。圖片來源/ingimage

2023年「芒種」落在6月6日06點19分，雖然還在農曆四月，但節氣方面卻已經正式進入農曆五月了，代表炎熱夏季到來，這個時節又熱又濕，容易惱怒憂鬱，建議這段時間飲食宜多清淡，可多喝綠豆湯消暑，也適合多吃桑葚，因為中醫理論認為，桑葚可補肝益腎，主治頭暈目眩、煩躁失眠、耳鳴心悸。

一般人看到「芒」種，會直接聯想到芒果，其實芒種意指大麥、小麥等有芒作物種子成熟，搶收急迫，解釋成「忙」種更為貼切，「芒種」也稱為「忙種」、「忙著種」，是農民朋友播種、下地最為繁忙的時間，反倒跟芒果種植無關，只是這段時間也剛好正逢芒果盛產期。

2023年「芒種」這半個月，健康要注意的生肖是屬鼠、虎、馬、狗，小感冒、小病痛會特別明顯，慎防脾胃、腸道、消化系統方面的疾病，極易引起腸胃急性病症。盡量多休息，多做適量運動以放鬆身心！要有充足的睡眠，不熬夜，減低得病機會。不要去醫院探病，以免替人受災厄，身邊應帶護身符，勿探病弔喪，喪家物勿吃。

以下是「芒種」7大開運養生與禁忌：

1.依中醫理論，芒果屬於「濕毒」水果，容易導致丘疹、紅腫、癢等皮膚反應，建議吃芒果時避免接觸果皮，較不會有「毒」的問題，也不可以一次吃太多。

2.這段時間天氣轉熱，冰品大受歡迎，但冰品吃太多容易造成女性子宮虛寒，變成「大腹婆」，也要節制。

3.「芒種」這半個月時間（一個節氣維持十五天)，不可給頭頂囟門尚未癒合的小小孩剃頭，為百會穴所處位置，以免受外邪侵襲。

4.另外芒種這段時間白天熱晚上涼，若喜歡夜晚到外面躺椅納涼者，也要小心風邪入侵。

5.因為外邪比較嚴重，農曆五月的溼熱節氣又稱毒月，所以也才有「九毒日」的說法，分別是：農曆五月初五、初六、初七、十五、十六、十七以及二五、二六、二七，這九天稱為 「天地交泰九毒日」及農曆五月十四日為「天地交泰日」，加起來一共十天。建議這十天最好不要有性生活，否則容易消耗正氣，給外邪可趁之機，元氣易受損！

6.天氣炎熱，晝長夜短，晚間睡眠不足，經過一個上午的勞動和工作，體力和精力消耗較大，中午小憩是必要的，所以午睡對保障身體健康、有助於解除疲勞，減少某些疾病的發生起著關鍵作用。

7.注意皮膚的保潔，五月天熱易出汗，衣服要勤洗勤換；俗話說：「汗出不見濕」，若「汗出見濕，乃生痤瘡」。要常洗澡，但出汗時不可沖冷水澡。

（本文作者為 社團法人台中市名門命理教育協會 創會理事長 楊登嵙 教授）

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

芒種 芒果 小麥

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