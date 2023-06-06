「芒種」是補運好時機！作對這3件事 下半年好運跟著來
芒種，亦是「忙種」。是二十四節氣的第九個節氣，充滿希望與收穫。勤於播種、耕耘，方可望豐收。因寓意美好，芒種也是開運好時機。那還等什麼呢？請跟隨科技紫微網把握芒種開運，改善下半年好運氣吧。
一、善用開運物
不同的節氣，有不同的開運物及開運方法。
芒種開運，有利擺放蟾蜍（特別是黃金材質的蟾蜍﹝啾吉﹞）、貔貅、招財貓、方孔銅錢等，可聚集財氣，提升財運；牡丹、竹子掛畫，則可為事業開運，順遂發達；而佩戴紫水晶、轉運紅繩、紅瑪瑙、五彩花環等，則可為愛情開運，提升人緣；也可掛艾草、種植寓意吉祥如意的綠植（如：常青藤、萬壽菊、文竹……），可為健康開運，祈求平安健康。
圖片來源：科技紫微網
二、配合命格，找到屬於你的開運方位
開運方位不可亂用。不同的命格，不同的時期，不同的開運項目等，開運方位也各不相同。而且，更具體的開運方位，比如：進財方、守財方亦各有不同。善用28星宿命理工具，配合命格與流年，可精準找到專屬於你的開運方位。
圖片來源：科技紫微網
三、心念起動，加持開運
有了開運物、開運方位，還需要配合「念力」，唸出開運咒語，比如：大吉利發大財、年年有餘聚財氣……。此外，配合不同的節氣與儀式，特別是在立春、立夏、立秋、立冬這四大節氣，唸動開運咒語更能增強正面信念，讓開運物釋放出更大能量，起到更大的開運效果。
「芒種」開運，作對以上三件事，下半年好運跟著來。
【延伸閱讀】
【科技紫微網 】
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言