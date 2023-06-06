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「芒種」是補運好時機！作對這3件事 下半年好運跟著來

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「芒種」是補運好時機！作對這三件事，下半年好運跟著來(圖片來源：Shutterstock)
「芒種」是補運好時機！作對這三件事，下半年好運跟著來(圖片來源：Shutterstock)

芒種，亦是「忙種」。是二十四節氣的第九個節氣，充滿希望與收穫。勤於播種、耕耘，方可望豐收。因寓意美好，芒種也是開運好時機。那還等什麼呢？請跟隨科技紫微網把握芒種開運，改善下半年好運氣吧。

一、善用開運物

不同的節氣，有不同的開運物及開運方法。

芒種開運，有利擺放蟾蜍（特別是黃金材質的蟾蜍﹝啾吉﹞）、貔貅、招財貓、方孔銅錢等，可聚集財氣，提升財運；牡丹、竹子掛畫，則可為事業開運，順遂發達；而佩戴紫水晶、轉運紅繩、紅瑪瑙、五彩花環等，則可為愛情開運，提升人緣；也可掛艾草、種植寓意吉祥如意的綠植（如：常青藤、萬壽菊、文竹……），可為健康開運，祈求平安健康。

圖片來源：科技紫微網

二、配合命格，找到屬於你的開運方位

開運方位不可亂用。不同的命格，不同的時期，不同的開運項目等，開運方位也各不相同。而且，更具體的開運方位，比如：進財方、守財方亦各有不同。善用28星宿命理工具，配合命格與流年，可精準找到專屬於你的開運方位。

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三、心念起動，加持開運

有了開運物、開運方位，還需要配合「念力」，唸出開運咒語，比如：大吉利發大財、年年有餘聚財氣……。此外，配合不同的節氣與儀式，特別是在立春、立夏、立秋、立冬這四大節氣，唸動開運咒語更能增強正面信念，讓開運物釋放出更大能量，起到更大的開運效果。

「芒種」開運，作對以上三件事，下半年好運跟著來。

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開運 節氣 芒種

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2023年「芒種」落在6月6日06點19分，雖然還在農曆四月，但節氣方面卻已經正式進入農曆五月了，代表炎熱夏季到來，這個時節又熱又濕，容易惱怒憂鬱，建議這段時間飲食宜多清淡，可多喝綠豆湯消暑，也適合多吃桑葚，因為中醫理論認為，桑葚可補肝益腎，主治頭暈目眩、煩躁失眠、耳鳴心悸。

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