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12星座「由愛生恨」排行榜！金牛心情差就遷怒、這星座出問題「恨對方一輩子」

聯合新聞網／ 綜合報導
透過星座分析，了解哪些人容易由愛生恨。圖片來源／ingimage
透過星座分析，了解哪些人容易由愛生恨。圖片來源／ingimage

感情世界複雜，有的人要是過得不順遂，很可能反而會由愛生恨，產生不必要的糾紛。日本網站「占TV」近來就分析十二星座的人，排行誰最容易在感情中由愛生恨。

第12名 水瓶座

不管發生甚麼樣的狀況，水瓶座都會當成是值得回憶的事情。

第11名 雙子座

雙子個性現實，覺得感情沒了就算了。

第10名 射手座

善變的射手座碰到感情不順，會覺得大不了就再重找一個。

第9名 牡羊座

牡羊座在感情中，經常扮演被愛著的一方，因此也不會有甚麼由愛生恨的理由。

第8名 獅子座

獅子座最重視自己，覺得分手之後還恨著對方，並不是一件光彩的事。

第7名 天秤座

天秤座嚴以律人，覺得對方條件不符合她的期望時，會覺得自己白白浪費了時間而感到不滿。

第6名 處女座

處女座希望戀人能永遠站在她這一邊，因此在意見相左時，就容易感到格外憤怒。

第5名 巨蟹座

巨蟹座忌妒心強，若是發現對方有外遇嫌疑，就絕對不會原諒。

第4名 雙魚座

雙魚座性格纖細，心情容易起伏，會因為一點小事突然開始生氣。

第3名 魔羯座

魔羯座個性認真，最討厭說謊。當他察覺到另一半有不老實的時候，感情上就會立刻降溫不少。而且這樣的裂痕，即使經過一段時間，都還是會覺得對方不可信任，而無法修補關係。

第2名 金牛座

金牛座喜歡穩定的環境。如果在感情中擦槍走火，自己心情也會大受影響，每天都覺得莫名煩躁。在這樣的心情下，他們就會怪罪另一半，認為現在一切的困擾，全都是對方的錯。

第1名 天蠍座

天蠍座用情很深，愛上了就很容易死心塌地。相對的，如果感情上出了甚麼差錯，他們就會懷疑對方「你要拋棄我了嗎」、「怎麼可以說走就走」，這股強烈的執著心，會讓他們記恨一輩子。

星座 外遇 兩性關係

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