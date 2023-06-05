本週「血型+生肖」財運最旺TOP5！B型這生肖「機會不斷」：荷包裝滿滿

在本週前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人能得貴人相助，獲得利益，有人卻能夠透過自己靈敏的第六感，不斷增旺財庫，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型O型+生肖屬狗

本週有一種破財後得財的運勢，你的生財工具可能正面臨不敷使用的情況，雖然你想盡量延長其使用期限，但建議你直接汰換，或是直接升級，不要再堅持下去了，因為在購買時，有機會得到物超所值的價格，並且在你往後的使用過程中，讓你如虎添翼，同時也能藉此增加財富。

第四名：血型AB型+生肖屬馬

很多人都想獨當一面，掌握大局，在生意場上更是如此，但往往有時候獨木難支，備感壓力，如果此時的你想要開分店，或是增加業務項目，或是延宕已久的計畫，請你一定要找人合作，因為本週的你，將能遇到貴人相助，並且獲得相當不錯的建議，能在新的發展中，獲取令人滿足的財富。

第三名：血型A型+生肖屬牛

這個星期的你，將要成為錢財聚寶盆，有機會在短時間內累積一筆不錯的財富，特別是在投資理財上，以短期的股票買賣為主，請你在這段時間內，多多吸收股票訊息，多聽各方專家的分析，你能夠透過自己靈敏的第六感，精準選中目標，在進出場之間，替自己不斷增旺財庫。

第二名：血型O型+生肖屬雞

時間就是金錢，這句諺語將在本週發揮得淋漓盡致，如果你是時薪制的人，這段時間會有加不完的班，所處的機構，例如工廠或是餐飲業，急需要大量的人力來支援，讓你每分每秒不斷累積財富，只是在過程中的辛勞在所難免，建議你可以買些補品，讓自己活力滿滿的努力工作。

第一名：血型B型+生肖屬虎

想要讓自己財庫滿滿，就要明白一分耕耘一分收獲的道理，如果你是屬於論件計酬，如快遞、外送員，或是當日領薪者，將會是本週財運最強的職業，應接不暇的工作將會如波浪般不斷湧來，只要自己願意努力，絕對讓你荷包滿滿，只是期間因忙碌易與人產生口角，自己要多忍讓，和氣生財。

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