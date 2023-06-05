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唐綺陽星座運勢週報：處女感情別悶葫蘆 巨蟹財運爆發

聯合新聞網／ 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

【唐綺陽星座運勢週報6/5-6/11】

星象影響：金星進獅子、土星停滯

金星進獅子，金火都在獅子，金牛座、天秤座明顯感受到影響，對時尚、美的事物有所追求，自我裝扮得更亮眼，親子寵物相關話題多，金星跟冥王星對分，網紅、演藝圈及政治圈能量交換。土星在雙魚停滯，魔羯座特別有感，對於過往傷害或委屈之事，將有機會獲得平反。

12星座個別運勢：

獅子：工作及愛情上避免成為爛好人，容易造成誤會

處女：煩心事影響睡眠與健康，感情上別當悶葫蘆

天蠍：事務繁多需花心思整理，戀愛方面別急著辯解

射手：靜下心釐清問題再處理，與另一半不要拒絕溝通

金牛：創意點子大爆發，魅力來自於幽默感

雙子：貴人來自風象星座或男性，感情上需更強勢

天秤：默默整理善後工作，戀愛方面勇於表達意見

雙魚：人緣好，吃喝玩樂機會多，展現品味能帶來戀情

牡羊：機會湧來需評估抉擇，感情方面誠意很重要

巨蟹：家的能量與財運爆發，適合與另一半居家約會

魔羯：活潑點會更有魅力，積極展現浪漫的一面

水瓶：事業向外拓展機會多，尋找理念相同的對象

星座運勢 每週星座運勢 唐綺陽

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