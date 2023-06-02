「芒種」招桃花絕佳時機！4生肖運勢強 第1名正偏財都旺

下周二（6日）是24節氣中的「芒種」，意味天氣將逐漸轉為乾熱，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，芒種其實是招桃花的絕佳時機，另外還有4個生肖在芒種的節氣裡（6月6-21日）運勢最強，第一名財運超旺。

根據《三立新聞》報導，風水專家邱彥龍指出二十四節氣中，芒種其實是個求桃花的好時機，男女生都可以將五色線先裝進紅包袋裡，再置放在衣服的左口袋中增強桃花運。但也需要注意避開爛桃花，可以帶金色的物品或飾品在身上，女生可載金手表或金項鍊，男生可隨身攜帶黃金打造的小剪刀。

風水專家邱彥龍表示，芒種節氣裡有4個生肖運勢最強，分析如下：

第四名／生肖屬猴者

屬猴的朋友在芒種後可獲得財神爺大大加持，切記與他人談判、溝通時，務必謹慎處理，才能讓財運最大化。在投資方面，須注意魔鬼藏在細節裡，也要注意健康、保養，勿輕忽。

第三名／生肖屬雞者

屬雞的朋友擁有不錯的財富機會或是獲得新工作的機會，在新環境裡獲得不錯的評價與讚賞。在投資方面不適合直接投資金錢，建議參與體力行動或技術層面的投資就好。整體運勢佳，但須慎防桃色糾紛。

第二名／生肖屬鼠者

屬鼠的朋友，在這段期間裡，凡事按部就班進行就好，切莫急躁，記得先停看聽、多觀察，事情真相會慢慢浮現，勿急於做出決定。工作方面，在同事間能獲得高人氣，學習方面亦有收穫，進程可能稍慢，但記住大財在未來等著你，注意合夥人及伴侶是否有事隱瞞，亦好好溝通。投資方面須謹慎。

第一名／生肖屬兔者

屬兔的朋友，這段期間正財、偏財運都很旺，切勿沉迷於不熟悉領域，也要小心提防遭小人抹黑，保持光明的心，不必太在意他人眼光，做好自我即可，財運皆可滿載而歸，逢凶化吉萬事皆順。