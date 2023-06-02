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換你發大財！3生肖「年中財運超旺」第一名到哪都如魚得水

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換你發大財！3生肖「年中財運超旺」第一名到哪都如魚得水

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／canva
圖／canva

2023年已經進入年中，還沒有起運的人不要難過，在這段時間裡，將會有三個財運最強的生肖異軍突起，讓我們來看看，你是否為年中財運最好的前三名生肖。

第三名：兔

兔寶寶到了年中時，在人際關係上的人緣運勢越來越好，因此對於在工作上需要面對人群，需要與人交際的行業上，例如業務、銷售等，會是一大利多，能夠得到許多人的喜愛，同時說出去的話，也會讓人感到格外的誠懇和獲得信任，加上兔寶寶本身擁有優雅的氣質，以及細緻的思維，在表達上能有條有理，清楚明白說明商品的優點，因此更能得到客戶的青睞，只是要提醒兔寶寶，由於本身容易滿足，缺乏衝勁，如果不多加努力，可就會白白浪費了這大好運勢喔。

第二名：馬

精力旺盛的馬兒，趕跑敢衝，總是勇往直前，不怕難關，而到了年中時，終於可以突破關卡，衝到前頭了，在這段時間裡，馬兒擁有很不錯的投資運勢，能夠收集來自各方的財經訊息，並透過本身靈活的思考力做出判斷，在各方面都有投資獲利的好運，雖然馬兒擁有不錯的財運，但是也請你不要亂投資，馬兒的大忌就是過於衝動，總是想要搶得先機，但是在此之前，還請先對投資市場有所了解，建立好正確的投資觀念後，再入場不遲。

第一名：雞

喜歡嘮嘮叨叨，行俠仗義的雞寶寶們，到了今年年中時，請你趕快收起那顆拯救世界的英雄之心，把精力全部放在工作上吧，無論你是從事哪個行業，在這段時間裡，你將發現凡事如魚得水，扶搖直上，有機會的時候，你能夠掌握，有困難時，能得到貴人相助，在工作突飛猛進之下，財運自然滾滾而來，既使是上班族，只要願意付出努力，也能為自己的考績形象大大加分，然今年有沖太歲的問題，容易犯小人，建議要安太歲，免去麻煩事。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財運 運勢 生肖運勢

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