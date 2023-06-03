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12星座對情人小氣還是大方？火象在意禮尚往來、土象默默買給你

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為情侶逛街買東西示意圖。圖片來源/ingimage
圖為情侶逛街買東西示意圖。圖片來源/ingimage

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▎火象星座（牡羊座、獅子座、射手座）

火象星座總是給人不太計較、很大方的感覺，其實是因為他們不喜歡太囉唆、太麻煩的事。像有時候結帳，別人挑零錢挑很久，就會讓火象星座有些暴躁。

而火象星座只會對自己認定的人大方。在一開始交往或是還沒有這麼喜歡你的時候，其實他們會觀察你是不是一個「愛計較」的人，一但過了觀察期，火象星座認定了你，愛面子的他們一定會加倍疼愛你，看到什麼好的都會想要買給你。

但是想要火象維持大方的關係，你一定要禮尚往來，不要讓他們認為「總是他們在付出」。一但火象星座開始計較起來，分分錢都會算得很清楚，這點要加倍小心。

▎土象星座（金牛座、處女座、摩羯座）

土象星座同樣也會觀察對方，他們一開始可能不會這麼大方，但只要進入穩定期，他們可以說是花錢不手軟。

土象星座其實不太會說甜言蜜語，但是他們會去觀察細節，用自己的方式來體現大方的一面。可能你需要什麼東西或是很想要什麼東西，只要他們認為這筆錢是花在刀口上的，他們也都是二話不說花下去，對你很慷慨。

▎風象星座（雙子座、天秤座、水平座）

風象星座是否大方取決他們的心情，「感覺派」的他們在熱戀時都不會太計較，只要你喜歡，他們花錢都不會手軟。但有一個非常大的前提，就是不要讓他們覺得「你是故意耍心機在利用我」。

聰明的風象星座在感情中很注重兩人付出有沒有一樣、兩個人的地位有沒有對等，一旦讓他們覺得你只是在佔便宜的時候，他們在表面上不會表現出來，但其實都記在心中的小本本中了。等到哪天風象星座忍無可忍或是吵架的時候，他們就會一筆一筆翻出來跟你算帳。

▎水象星座（巨蟹座、天蠍座、雙魚座）

當水象星座一旦認定愛上了你，只要是他能給的，就算要上天下海，他們也都會掏出來給你。但是讓他們掏心掏肺的前提是，你不能夠用「要」的，而是要讓他們是自願給你，否則會被大大扣分。

被稱為「戀愛腦」的水象星座，其實對於金錢價值上的問題是很理智的。他們心思細膩，如果在你身上感覺到強烈的企圖心，他們是可以說斷就斷的。如果水象星座覺得你只是想利用他們，他們的心會如同鋼鐵般，不動如山，想騙都騙不了。

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