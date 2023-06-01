「愛吃回頭草，一根嚼到老！」最容易復合的星座 雙魚只排第7

天涯何處無芳草？回頭草最香啦

「有一種浪漫的愛，是浪費時間～」分手後兜兜轉轉發現最愛的還是那個「他」？情侶因為各種原因選擇分開，通常分手的雙方在第一個月發現恢復單身超級快樂，不過在深夜時分腦中閃過一起經歷的點點滴滴，又燃起想挽回真愛的念頭。

有些人分手後十分絕情，吃回頭草？不可能！不存在！也有人只要前任勾勾手，立刻回到對方懷抱。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查「分手後最容易被挽回的星座」，快來看看你是不是愛吃回頭草的星座！

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第一名：牡羊座

被公認是12星座個性最火爆的牡羊座，其實隱藏著一顆坦率天真的心。牡羊座做事積極有熱情，同樣反應在感情方面，面對喜歡的人大多會主動示好，不過因為急性子與心直口快，吵架時可能會說出絕情的話，在感情中也容易傷害到另一半。

想要挽回愛面子的牡羊座、成功復合，說清楚兩人之間的問題更重要，「我是牡羊座～我也很容易說氣話，脾氣也很衝但同時我又是吃軟不吃硬的人，有時候只是拉不下面子」、「在對方還有喜歡的感覺的時候挽回是機率最高的」、「牡羊很傲嬌，如果對方心裡有你的話，會自己聯絡的」、「千萬別跟牡羊座的冷戰」。

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第二名：處女座

細心、注意細節的處女座，平時的性格可能讓人感覺一絲不苟，在感情上也多用理性看待，但其實一旦陷入戀愛就會放下防備，因為處女座的完美主義，對於愛情也會投入大量時間與精神。

處女座對待感情十分謹慎，不會輕易表達情感，但會因爲念舊而被挽回，答應與前任復合！「只要還深愛你，以處女是變動星座來看，還是會的喔」、「心容易軟又念舊，蠻容易復合的，但前提是沒有撕破臉」、「處女男+1如果是他主動說再聯絡那我覺得還有機會，看起來他是在乎你的只不過目前掙扎中」。

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第三名：天蠍座

神秘高冷的天蠍座，在感情中最在意的事就是忠誠和專一，與天蠍座談戀愛讓人無法抗拒，不少天蠍座的前任情人都表示，天蠍給戀人的偏愛、被需要感，即便是分手後依然難忘。

雖然天蠍座標榜敢愛敢恨，但其實天蠍並非鐵石心腸，對於復合採取開放的態度。「天蠍對你還有愛才有可能復合」、「天蠍是接受直球的，或許當下需要時間想一下，需要思考一下和好後的相處方式，但只要他心中還有你，他也是個感情執著的人」、「超吃軟不吃硬，如果沒有做到封鎖，讓你找不到人，只要你好好說，跟我低頭，我是可以好好溝通的」。

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第四名：獅子座

重感情的獅子座對戀愛抱有憧憬，渴望浪漫的關係，在感情中喜歡擔任領導地位，需要得到伴侶的認可和讚美，雖然有時會傾向自我中心，但慷慨、大方、氣場強大的特質也會吸引到很多人。

自尊心強、傲嬌的獅子座其實只要順著他們的脾氣，談復合的時候注意掌握訣竅，講求體面的獅子座通常都會接受，「我獅子真的很愛一個人一定會改變和退讓」、「和平分手後還會聯絡的話都是很有機會的，常常跟他聊天，妳可以偶爾讚美他，撒嬌一下，理性溝通」、「我也說過不吃回頭草，事實是舊愛還是最美」、「聽過一部分的獅子說，如果斷聯了一段時間，看到彼此成長、成熟了，其實還是有機會」。

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第五名：金牛座

天生內建固執屬性的金牛座，在生活或戀愛中講求按部就班，通常不太會被身邊的事物改變自己想法，重視安定和忠實的金牛也較不會輕易放棄一段感情，一旦認定價值觀相符的人，會全心認真負責。

分手後想挽回金牛座與你復合，實際行動很重要，讓對方看到你的改變。「我覺得對金牛表達愛意那些很重要，我們會很開心受到肯定」、「從每天的噓寒問暖，或者不定時的詢問對方在做什麼找個話題，為的就是不要讓他沒有妳成習慣」、「金牛座很容易心軟」、「我覺得金牛座很好挽回欸，只要你夠認真夠真誠拿出你的勇氣」。

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第六名：雙子座

思維靈敏、好奇心無止盡的雙子座，通常異性緣非常好，不論是當朋友或發展戀人關係都有一套拿捏方式。不過善變的性格讓雙子座容易對感情搖擺不定，想要挽回雙子座只要蛻變自己，喜愛新鮮感的雙子就會重新愛上你。

雙子座網友分享願意復合的條件，「雙子最需要新鮮感和驚喜感，妳這麼做，會讓他感到很自在，示意妳在乎他」、我覺得雙子真的比較難抓住喔，他們也比較容易動心，如果妳真的想復合就打鐵趁熱吧」。

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第七名：雙魚座

個性浪漫、心軟的雙魚座，甚至被說是12星座中最戀愛腦的星座，經常陷入自己的幻想，一場浪漫的約會或細心的舉動，很容易就牽走雙魚座的心。如果分手了，其實也很可能被對方的甜言蜜語挽回，對於前任總是留有復合的空間。

雙魚座的網友表示，真心的道歉最可以被打動，「我是雙魚，我覺得就死纏爛打，用一些過往甜蜜的召喚加上一點浪漫，就很容易回頭了，因為心軟」、「柔情攻～雙魚很念舊會心軟」、「還很愛他」。

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第八名：天秤座

12星座中公認帥哥、美女非天秤座莫屬，天生多情、溫柔，與誰都可以成為朋友的天秤座，社交能力大多很不錯。不過因為事事要求平衡，在維持關係時心靈上也容易感到寂寞，不懂得如何拒絕、優柔寡斷的性格，是天秤座可能回到前任身邊的原因。

天秤座網友說復合的表現通常是，「一般天秤是很念舊的，只要你不去激他，跟他好好談談都有機會」、「以我對天秤了解，如果妳想讓他下定決心復合，一定要讓他重新對妳有興趣」。

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第九名：摩羯座

務實、理智派的摩羯座其實不算容易吃回頭草的類型，不過因為喜歡對未來有規劃，保守的摩羯也很容易對「畫大餅」的前任心軟，只要給摩羯座有思考和充滿責任的態度，注重傳統價值的摩羯座就會重新回到舊愛懷抱。

與摩羯座前任成功復合的網友紛紛傳授經驗，「只要還夠愛你，原則上就是老老實實、認認真真的告訴我希望還可以繼續一起努力，並且讓我感受到你這次真的有認真！原則上我應該不會拒絕」、「摩羯考慮很多現實層面，物質層面」。

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第十名：巨蟹座

喜歡照顧人、重視家庭情感的巨蟹座，對身邊的人都十分關心，願意為自己的親友和家人付出心力，通常巨蟹座在感情裡也會比較溫柔體貼，承擔照顧、包容另一半的責任，如果給足巨蟹座安全感，也比較能建立長久的感情關係。

如果和巨蟹分手，想挽回他絕對要用柔情攻勢，「我覺得如果分手留給巨蟹座是不錯的回憶，是比較容易挽回的」、「我真的深刻的感受到巨蟹座只能哄不能兇」、「巨蟹超沒安全感，但為了愛情卻奮不顧身」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年5月26日至2023年5月25日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『分手後最容易被挽回的星座』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統