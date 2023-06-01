誰是「抓猴」高手？雙子陪你演、天蠍情報員 這2星座人肉測謊機

偷吃、出軌是戀愛的大忌，有些星座天生就是「抓猴達人」，只是要不要抓而已。占星YouTuber安德魯的賤聲房影片『星座』最會抓偷吃的5個星座！！各個都是抓猴高手，分享這些星座最會抓偷吃，這些人聚在一起，要組「抓猴大隊」都沒問題，建議參考太陽、月亮星座。

▎雙魚座 選擇看破卻不說破

雙魚座是一個「戀愛腦」星座，但是他們其實是「看破不說破」，看似傻白甜，但其實他們心裏什麼都知道。只是要看雙魚自己願不願意戳破泡泡，或是願不願意自己騙自己。雙魚座可能已經嗅出一些不尋常的氣息，如果他們願意自己催眠自己，就沒辦法了。

雙魚座不像表面看起來那麼糊塗，他們常會對不在意的事情犯小迷糊，但是平常心思很細膩。雙魚座戀愛時容易胡思亂想，內心常上演小劇場，演出各種神劇情、神邏輯想很多。雙魚座第六感其實很強，堪稱「預言家」，往往說好的不准，壞的卻八九不離十。

雙魚座也非常擅長觀察別人，可以從表情、說話語氣、生活習慣，可以看出對方有沒有偷吃，除非他們願意自己騙自己，不然雙魚看起來傻傻，其實很精明並不好騙。

▎雙子座 將計就計陪你演

雙子座第六感超準的，他們腦筋動得快，反應也很快。因為雙子座本身就常常「假鬼假怪」說謊欺騙別人，所以別人可能會用那些招式，雙子座也一清二楚。

雙子座天生疑心病重，要取得他們信任並不容易，有時候雙子座看似相信你，但很可能是他們不想計較，看破卻不說破。雙子座在知道另一半偷吃時候，他們通常不會馬上揭穿，他們會靜靜觀察，甚至「將計就計」陪你演下去，看你要幹嘛。

對於「抓猴」這件事，想騙雙子座比登天還難。雙子座要嘛就不查，一旦他們有心想查，再加上第六感，「不是不抓，只要雙子座想抓，一定會抓得到」。

邏輯組的他們

▎處女座、摩羯座 觀察細節小心求證

處女座、摩羯座在感情裡需要的是平穩，喜歡沒有大風大浪平穩的感情。他們在交往前會設下重重關卡，先觀察這個人，能不能給他們安全感。

處女座、摩羯座是「摳細節」的星座，非常會觀察細節，很容易察覺失序的事情，例如你生活習慣突然改變，幾點回家、幾點做什麼事、身上香水味不同了，只要細節有改變，他們內心就會警鈴大作。

處女座、摩羯座「抓猴」功力超乎想像，他們天生敏感多疑、神邏輯、且有高超洞察力，「他們想抓就一定抓得到」。處女座、摩羯座是行動的「人肉測謊機」，建議千萬別對他們說謊。他們生性多疑，很多事情一開始都報持懷疑態度，然後用自己方式驗證。當發現另一半有問題，他們當下不會立馬說出口，會繼續觀察驗證。處女座、摩羯座會蒐證，抽絲剝繭不放棄每一個細節。

處女座、摩羯座很難騙，能騙過他們的絕對是小事情，因為他們的專注力都在比較重要的事情上。唯一例外是他們對你採取放生態度，心也不在你身上，這兩星座就懶得管你。

▎天蠍座 情報員出任務

天蠍座也是「抓猴高手」，天生直覺、第六感很敏銳，邏輯也很清楚，又有精準的推理能力。當他們發現事有蹊蹺，天蠍座會按兵不動，馬上蒐集證據，不會讓你發現有異狀。天蠍座是很會壓抑情緒的星座，就算發現另一半偷吃，他們可以裝作若無其事和對方相處，他們會視事情嚴重性，判斷要不要處理。

當天蠍座發現對方有狀況，他們會開始一連串測試，看你有沒有露出破綻，天蠍座是一個當遇到事情，他就算疑心病發作，也能保持冷靜理智的星座，就像不可能任務裡的的情報員。

天蠍座其實是會護短的星座，他們總是維護自己人，就算明知道你有錯，只要是自己人，他們也會相信你保護你，但是外遇偷吃是天蠍座的死穴，一旦你撕毀信任，花再久時間都難重建原諒，他們也絕對不會手下留情，對於抓猴，「天蠍座不是不處理，只是時間還沒到」。

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