未來100天工作運超順、有貴人幫忙的「4大命格」！千萬要把握機會

在壓力越來越大的現代社會中，想要積累財富，後半生無憂，首先就得顧好事業。事業好不好，運勢占了一部分原因。2023年轉眼就進入六月了，你在這個夏天會擁有事業好運，前程似錦嗎？快跟著科技紫微網來看看，哪四個主星能夠擁有接下來100天的事業好運！

【讀文小提醒】以下內容請參考紫微斗數事業宮主星，請點此輸入生辰免費查詢你的完整命盤，查看事業宮左上角紅色字主星。事業宮為空宮者，請參考對宮夫妻宮主星。一顆主星上榜即可參考，兩顆主星符合則更為明顯。

事業宮有紫微

6月開始，你將要面對職場中的諸多挑戰，身邊親友對你將寄予高度期望。此階段建議腳踏實地、謹慎行事，因為希望與轉變都會在此期間醞釀，只要沉著應對，6月下旬事業走向將逐漸明朗，機會將逐漸冒出，好好把握並主動控制局面，等待你的會是一段事業上坡路，在盛夏之時有望取得亮眼成績，得到讚賞。

事業宮有天梁

未來三個月中，你的事業運勢會平穩推進，順利無憂。若想取得更好的成績，就不要放過七八月這個期間出現的機會。有些契機的存在，是為了推動你超越以往，打開新局面，因此請不要因心存畏懼而刻意忽視逃避它們。只要克服退縮心理，努力邁出第一步，就有望帶動外在環境、甚至帶出職場關鍵人物來為你保駕護航，讓你順利完成工作任務，收穫豐厚的薪水回報。

事業宮有貪狼

貪狼在未來三個月中的人際運不錯，與周圍人相處時能營造出融洽愜意的氛圍，這種正向的社交磁場將使得你在職場裡的處境變得有利，遇到難題或者不順之時，能得到同事和上司的善意幫助。外在職場阻力既然減小，個人表達只要保持水準，事業走勢就將步步升高。需要注意的是，8月份前後可能會因為外在環境的影響，造成你的整體狀態以及情緒下跌。應提早盤算應該如何應對突發狀況，以免因小失大，功虧一簣。

事業宮有巨門

未來三個月的巨門會在事業上遇到好運，你可能會因為自我要求，而涉足一些新領域，結交一些新朋友，這些人與你的本職事業也許不相關，但也不妨礙他們可能成為你的職場貴人。新的社交氛圍或將啟發你的工作靈感，指引你打通本階段的職場難關，順利把握住展現自我才能的好時機，特別是在八月份。經過了六、七月的沉澱，此月事業運勢方面或能開高走高，志得意滿。

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