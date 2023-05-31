6月份生命靈數分析：2號人贏來運勢高點 5號人財務更加穩定

引用一數指引作為六月的開端：

重整視野秩序，將該留的留，

至於那些無益與形式，都在該捨的範疇裡，

思慮清明，是屬於你的魔仗與奇蹟。

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6，所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可， Ex：1+0=1，依此類推。 就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！

生命靈數1

整體運勢：需要用放鬆、娛樂的心情取代過份努力，一號人就能在本週期看到屬於自己的順境。

在這個雜事比正事多的六月，原本已在進行的事務，能夠有階段性的成果產出，但若想起頭、開始一個新計畫，則會處處受阻，比起努力，選擇更重要，把多一點的時間，分配給那些比較輕鬆的事、已經在進行中的事、甚至是玩樂、自己有興趣的非正規事務，腦袋轉個彎，往不費力的地方去，反而會帶來意料之外的好運跟收獲。

工作／學習狀況：在專業上容易有想太多、想做到最好，自我糾結的問題，努力於此的一號人，越是用力，就會帶來更多需要排除的困難；

比起好，可能需要先求有，才是最佳方案的時期，因為不要求工作的細緻度、只求先有框架，若願意順流而行，這段時間的流程應該是順利，且不會有過勞疑慮的。

但六月份會被困在這個階段的一號人，並不算少，如果你正在這裡，無論是讓團隊的力量進入，或是找人一起分攤、共同合作，都是擺脫困境、讓工作氛圍跟進度同步好轉的好方法，你不該不順的，快點跟上吧！

愛情：單身者偶包過重，過份積極想展現最好的一面，反而讓人丈二金剛摸不著頭腦，新桃花、新朋友是有的，但請你自然一點啦，獨一無二只會帶來礙，無法帶來愛，本週期的新機會，也不會在短期內就有什麼推進的空間，能夠拋開偶包、拋開預設立場的你，才能回到生活中，這是推自己擺脫單身的第一步，就是回到當下。

有伴侶者的關係，大量「刻意的」溝通，無論誤會澄清、或是各種強調，都只會造成負面效果，對方對於跟你的互動流於表面形式，偶爾還會讓你覺得他在抗拒、有點敷衍，可能都源自於你不自覺、且跟對方沒有達成共識（但你自以為有）的狂熱；

放下那些積極努力，讓對話回歸日常、自然，來取代刻意希望扭轉的走向，不過份使力、不過份用力，保留一點空間給對方的意見，關係才能順利擺脫各種「卡卡的」氣氛。

訊息指引：寶劍一＋權杖一

重整視野秩序，將該留的留，

至於那些無益與形式，都在該捨的範疇裡，

思慮清明，是屬於你的魔仗與奇蹟。

生命靈數2

整體運勢：二號人將迎來運勢的高點，本週期是難得有許多正向機會流入，最不逆風的一段時間，財務穩定，帶來內在的安穩，過去所受的各種折磨或曲折，也變成了穩定的基礎，從受傷挫敗中，更清楚現況的二號人，能夠知道當下該做什麼、又不該捲入什麼，基於這些理由，才帶來了安穩的現況，外在就是內在的完整投射。

所以若你只有自我感覺還不賴，卻沒有真的帶來穩定的財務、工作、也沒有找到歸屬的話，就代表仍有問題是你沒有面對的，即便如此，這段時間外來的打擊也會少於平常，趁著這段較平順的時日，快快為自己找到問題，調整方向吧！

工作／學習狀況：收入穩定，學習計畫、該有的工作進度，也都能依照原先預期的發展方向進行，助力多，阻力少之外，也有得到公開認可，被表揚的機會，裡子面子都顧到的六月，二號人的發展、得到的好處，可以不只表定內的那麼有限，行有餘力，其實你不該求穩定就好，順風時應該趕點進度，未雨綢繆是必要的；

在這段時間若有過去拖延的進度，只要沒有太擺爛，都可望在六月慢慢補上，無論回填、止損、或想進度超前，都務必把握，整個六月都是為你而準備的。

愛情：單身者的努力、穩定、踏實，最能發光的地方，就是日常的生活圈了，桃花就在熟悉的地方，日常的交流裡。

對於本來就有對象，一直都沒有太多發展的二號人，在這段時間也會看到那些日常對話，終於發生化學變化了，無論有對象、或是沒有特定對象都好，六月份多多開口交談，就能有人看見你的好，發展戀情的前置對話，是六月帶給你的機會。

有伴侶者在關係中，與另一半感情深化、穩定交流，關係已經有一段累積的戀人們，更是有機會往下個階段邁進，是相當美好的一段時間。

這段時間你們也會調整、討論雙方價值觀、討論金錢配置，都是「把感情落實到生活層面」的發展，除了愛情，也有麪包的你們，這段時間是感情很穩定、適合做出重大決策的月份，如果你計畫已久，那麼最佳的行動時間點，就是此刻了。

訊息指引：錢幣十(R)＋錢幣三

對一切期待已久的，投入更多相信，把焦點放在此時此地，

錯誤與失落在當下已暫時遠離，記得憶起，你已在今天裡。

生命靈數3

整體運勢：焦慮感略升的本週期，外在環境中推展不開、需要更多承擔的各種突發狀況，同時挑戰三號人的自信，比起急著證明自己可以，更需要先辨明局勢的六月，能讓你安然過關的，不是表現，而是篩選；

這段時間無論是時間、或是財務上的彈性，都需要更多留白，計畫臨時變更、行程跟方案隨時需要修改的狀況多，預先做好心理準備，就不會被意外擊倒，六月的你，需要嚴守自定的秩序、與更多的堅定，穩定就是你的護身符與超能力。

工作／學習狀況：在專業上，有臨時被從計畫中撤換、被比較、挑戰的突發事件，本來該你的，出現競爭者或挑戰者，會讓三號人陷入自我懷疑的情緒中，但越急著想表現、想釐清，就越不得力；

運勢曲折，但能開低走高，前半週期的那些不被認可、被剝奪的位置，比起想快速搶回主導權，所有過份想證明、想爭權，都會讓事件的發展進程變得更長，更好的方式是留在原地靜待發展，該你的，最後都仍會回到你的身上，保持優雅即可。

愛情：單身者會遇見短暫交集的對象，不過卻不太可能留得住，尤其是在你覺得千載難逢，想要趁勝追擊的時候，會發現完全沒辦法抓住什麼。

比起努力，更需要不努力的六月份，的確會有些短暫與人互動的機會，請用平常心，把它當成一種對話練習、未來生命場景的預演，越是放鬆，越有機會延長本週期本該短暫的交集。

有伴侶者，在關係中需要保留多點空間，讓對方說話、表達意見跟情緒，來取代你的各種主導，各種決定。

本週期的伴侶容易展現出對互動不滿、興趣缺缺、你會發現對方不夠專心，沒有耐性，只出現一下下就要跑掉的狀況，很可能都是源於，多數時間你都讓對方配合你而不自覺，所以不是你不夠好、也不是不夠努力，但你的努力，確定是對方需要的嗎？是你以為的？還是對方真的有親口告訴過你呢？

比起自己認定的定義，六月份，更需要你打開耳朵，完整且不帶預設立場的聽。

訊息指引：權仗國王＋隱者做好

準備與堅定的心，站在你該站的，那不高不低、恰好的位置裡，

靜待浪去，等待風起的時機。

生命靈數4

整體運勢：四號人在本週期，再度被困回選擇困難的考題裡，進退不得，來自什麼都想兼顧的貪心，若未能在第一時間做出決定，那主導運勢走向的權力，將回到宇宙的自動機制裡，混亂的、情緒不佳的、伸展不了手腳的、利益減損的事件，就會伴隨猶豫而來；

事實上本週期的運勢不差，要有所得之前，必須選好自己想要的那邊，還有自動拋出願意捨棄的部份，有取捨，其中帶著承擔，之後才有得利。

六月只有少輸，只有選定，沒有全贏，想全贏就會全部失去。

工作／學習狀況：在專業上，專業能力會被淹沒在雜務當中，其實這也是因為四號人總在每個應該推開、做決定時，覺得自己「應該可以」的心情；

應該可以收拾、應該不會那麼糟、應該可以再等等、應該等到該處理時再來想辦法就好，如果你正面臨混亂，那麼勢必是原於拖怠、茍且。

事實上本週期若撇除這些自以為能慢慢來的拖延，專業能力是可以獲得不少掌聲，也會得到新的關鍵機會的，四號人若想抓住幸運，那就得從丟掉「我應該可以」的自滿、自我設限起。

愛情：單身者的正緣、與孽緣，都在六月一起出現了，若有過去未了的，再度上門，也有新的該前進的，正在眼前，過去未了的有可能是某人，也有可能是自我設限、或過去面對感情時的各種錯誤慣性，四號人是否能在這段時間順利脫單，就看你是打算迎向未來？還是要留在過去了。

本週期出現的機會，客觀條件都絕對沒有搖擺的必要，機會，是留給沒有選擇障礙那個版本的你。

有伴侶者與伴侶的互動狀態、氣氛，都比之前低迷，伴侶的各種不穩定，是來自四號人在深度交流上的消極，覺得自己的決定都對，都可以承擔、都獨自消化的你，或許覺得這就是努力，但在伴侶眼裡卻可能是一種拒絕，比起自以為的承擔與努力；

關係進入更新週期，這段時間更需要調整出空間，讓對方不只表面，而是真正融入你的內心與生命。

訊息指引：錢幣七(R)＋錢幣六(R)

失衡與不穩定，得深掘內在的土壤，找出一切崩壞之根，

別再複製貼上過去的決定，

去往明天之前，得有重新整理的決心。

生命靈數5

整體運勢：生活正處於轉變期，亂中有序，麻煩的人事物仍會上門，但五號人在本週期，無論心態或是實際應對，界線都比以往更分明，這段時間雖然還是有人沒事找麻煩、找架吵，但已經選好邊、選好方向、安心的你，是不會被這些東西動搖的；

財務運勢也比之前更穩定，能有收益之外，更可以有點盈餘儲蓄，也是界線分明帶來的正面迴響，在運勢該好的時候，如果五號人仍感受不到，就代表你仍未完成上一階段「選擇不捲入麻煩、不回應不該回應的請求或情緒」的練習，該是要更好的，趁這段時間補上進度吧！

工作／學習狀況：工作及學習，都穩定的進行，這段時間也會有很多機會上門，正考驗五號人「能否幫自己選擇最好的」的課題，是否過關。

機會多，所以不急，比起快點選什麼，更需要優先排除「絕對不要」的選項，不要覺得還行就快點、就妥協，除錯永遠得先於抓住機會；

六月份會面臨很多選擇，遊說、各方邀約皆多，因為不缺，所以能選，願意為忠於自己、拒絕不當要求，能幫你換到最多發揮才華的空間，也能換到話語、決定權，在運勢良好的六月，一切慢慢來、慢慢選，順利與你優雅穩定的程度成正比。

愛情：單身者的桃花好壞交雜，會有很多亂槍打鳥、純碰運氣的對象與你擦身而過，通常只需把時間拉長，就會慢慢退散，留下有機會發展的。

正桃花旺盛，但需要等待、明辨，新對象在情緒或是金錢上都有一定程度，不會是要你委屈的那種，請耐心等待，看到時務必相信，不是那個最好的，你不能隨便妥協。

有伴侶者，在關係中有點小爭執，伴侶因為想有更多的安定感，所以會丟出不合理的要求、情緒等「測試」，面對這些找麻煩，不需要太過認真，不然會看不見真相，比起努力解決一些假議題，白忙又傷心，倒不如好好的，幫對方說出這些行為後面，他說不出的真實訴求。

把問題釐清，你們會發現沒有問題，只是腦袋跟步調都需要重新整理。

訊息指引：錢幣九＋聖杯國王

生命的豐盛，正流向願意善待自己的每個決定，

過往的努力正一一返還至生命，別忘了是什麼才帶你到這裡。

生命靈數6

整體運勢：本週期的六號人，生活中對外事務，多顯無法開展、混亂的局勢，流言蜚語多、找麻煩的人多、如果都要一一應付，很難不讓你整個人、正常的生活進度都被捲入，比起認真看待，更適合躺平就好的六月份，最好的方式就是少應酬、少回應、少出門，宅在家裡是最安穩的選項。

雖說外在運勢相對低迷，但家庭運還不錯的你，最好的方式就是多把時間留給家人跟自己，雖說家人也難免有點情緒化的傾向，但仍在可處理範圍內，多方失火可是很難收拾的，沒事Stay Home最好，戰場一次一個就很夠了。

工作／學習狀況：在專業上問題很多、但也很少，因為短期內都解決不了啦，所以如果你很用力，那就會非常忙、卻沒什麼成果，努力太多、嘗試太多，無法讓人看見你的努力之外，還會在不斷需要更改方案的過程間，得到更多他人對你的質疑，曝露缺點或短處的機率也大增；

如果本來就有這些缺點也罷，但這段時間很可能是因為工作方向本來就有誤所帶來，與你的能力不一定直接相關，所以盡可能減少不必要的嘗試，反而能讓出錯、他人的批評、再衍生的麻煩都減少，比起加法更需要減法的六月，請試著多往不合理就不作為的方向去。

愛情：單身者若想找到桃花，建議這段時間先休息，因為本週期桃花雖有，卻都是奇怪、又會帶來後續麻煩、實際上也無法發展的偽桃花，隨便進入，更可能讓你名聲扣分，有奇怪的傳言流出，多一事不如少一事，六月的你宜休息，單身是種祝福，要擺脫不急於此刻。

有伴侶者，在關係中面臨對方不合理的各種要求、情緒，在心態上需要稍微抽離，你就會看到其中有哪些是需要回應，哪些又不必。

漫天的要求，如果想減害，那不該只淪為努力解任務，一味滿足但不溝通，不點出對方盲點，只會越幫越忙，讓對方無限上綱，適度的拒絕比照單全收的回應更好，你得先找回判斷力，才能喚回安穩平靜的伴侶關係。

訊息指引：權仗四＋女祭司(R)

感到混亂失序時，內在與家是最好的棲地，

別捨近求遠、望向遠方，安定不遠，就在內心，就在當下的最近。

生命靈數7

整體運勢：判斷力下降、思慮混亂的六月，對你來說好像有各種的損失、各種情緒、各種不滿意，都集中在此刻一起發生了。

財務上的困頓、金錢減少、慾望得不到滿足、需求未被即時回應的狀況，的確存在，但七號人內心不安的小劇場，混入情緒、把嚴重的程度放得太大，也是實情，事實上本週期這些混亂，都沒有你原先認為的那麼無可改變，七號人得保持清醒，在那些覺得不舒服的情況下，都先開口詢問，或先介入、試圖尋求解決方式，就能讓這些不愉快歸於平靜，至少不會像要淹沒整個生活般誇張。

工作／學習狀況：在專業上受到倚重，仍有很多你可以出意見的地方，雖然意見、提案的過程，都有機會被提出比平常更多的詢問，但一樣的反覆溝通，卻可以有完全不同的解讀，若七號人一時不注意，就會把這些「問題很多」當成是對你的為難；

但事實上，這段時間工作要處理的小瑕疵的確存在，也並非你一個人的問題，請七號人在陷入負面輪迴，貼自己標籤之前，務必要記起這點，也別忘了跟別人確認、多問幾句，你就會發現事情真是如此，那些你覺得是「質疑」的聲音，他們很可能單純只是有地方不懂，需要你協助而已。

天沒有塌下來，只要你心態沒有塌掉，就會明白這個事實的。

愛情：單身者在六月，會遇到較願意對你拋出問題、主動建立對話的對象。

可惜本週期多數時間都在厭世的你，可能會接不到對方的球，還會覺得對方「煩死了、找什麼麻煩」一不小心就把桃花往外推了。

這段時間願意對你拋出對話的，如果你願意開點門縫讓對方有說話的空間，很有機會在日後發展更進一步的關係，向來很需要安全感的你，適合這樣的慢慢累積，留點餘地給對方，就是留機會給自己。

有伴侶者，在關係中的雙方，都容易因為不滿足、不安的情緒，讓感情交流呈現凝滯、如一灘死水的狀態，更多時候，可能連自己在不滿什麼、不開心什麼，都無法明確說出，這段時間兩人的步伐不一致、爭吵、覺得都有討厭之處，就是這樣來的。

與其用測試或迂迴的表達情緒，希望對方能跟你有默契，倒不如先跟自己保持對話，得到答案後再明確的應用在對談中，才是解決這段時間「怪怪的」氣氛的最快方法。

訊息指引：聖杯六(R)＋教皇(R)

不滿足、失去、不被愛，都源自那自始至終，對自己的百般不信，

該是時候，選擇回到當下的生命裡，如果有任何想拿在手裡的，

發出聲音，只能靠你自己。

生命靈數8

整體運勢：心情上很富裕的八號人，因為對物質的安全感高於日常，自信程度也佳，加上這段時間應酬、各方邀約、對外的互動狀況都不錯，讓八號人身心狀況也跟著加分，但也容易有過度消費的傾向，本週期需要多注意金流控管；

處在順利的週期裡，外來刺激多，因為都是「好事、正面的」，下意識自然會覺得都可以接受，沒有排斥感，容易讓身體已經過勞、累積壓力而不自知，在一切都好的六月份，如果身體能更好一點就好了，不只對於負面事務需拒絕，正面，你也是可以有選擇的，一天只有24小時，別忘了將休息也納入重要排程中。

工作／學習狀況：與團隊、或是其他溝通管道往來順暢，想說的都能順利傳達出去，他人也樂意協助的本週期，利於向外、或業務拓展。

比起一個人或獨自發想、默默做些行政工作，多跟人交流、開會、說話、提案，會幫八號人帶來更多機會，這段時間人際關係活絡，都是你表現的舞台，由人帶來正面機會跟金流，對於仍在學習階段的你來說，這段時間也會藉由跟他人的往來，帶來創意、更多情報跟機會。

唯需注意是開心之餘，很容易就隨口亂開支票、亂下承諾，言語需要保守一點，才不會為日後留下需要收拾的爛攤子。

愛情：單身者可藉由這段時間對外頻繁的往來間，找到桃花，無論是他人介紹，或自己生活中的新機會，都高於日常，若想擺脫單身，那就要好好把握這段時間，除了接受邀約，在需要你公開發言的場合，更能掌握散發魅力的優勢，這段時間遇到的對象，在日後能長期發展的機率也高，積極行動不會讓你失望的。

有伴侶者在關係中的變數較多，因為外務多，若沒有特地安排，就容易冷落、或引來伴侶的的不滿、不平衡，是需要調配的地方，或許外頭的一切真的很愉快、新奇、有趣，但別忘了為伴侶保留專屬的時間；

這段時間伴侶的不滿，較多是無聲的抱怨，對你的忙碌或許不會有聲音，但會在你回過神想找人時，發現找不到、沒回應，這就代表狀況不妙，沒有抱怨不代表沒有問題，多關心是伴侶應盡之義務，你得多提醒自己。

訊息指引：錢幣皇后＋寶劍侍者

選擇最想要的，只是還可以的，都可以捨去，

因為這不是處處需要斟酌、資源短缺的生命，

那些困難的早就過去，

別再為明天，做出與昨日相同的決定。

生命靈數9

整體運勢： 週遭環境正為了往更好的方向做準備，呈現各種失控、混亂、也會有很多人做出讓你信念動搖的事，譬如把錯怪到你頭上、要你為此負責等情緒勒索，家人、伴侶皆是重災範圍，但這是一種界線的測試，驗收你的內在是否真的穩定？

如果是，那這段時期面對這些「不直說的要求、非真實的言論」其實就不會被捲入，外境雖亂，但只要內在安定，日常生活就不會帶來損失或困擾，無須參與他人的情緒起伏，穩定的人無須用逃離來恢復平靜。

多數的九號人，在六月份都幾乎能擁有、維持、或逐步往這個方向靠攏，所以如果仍未達理想，還有努力空間，你也會從自身被干擾的程度高低中看見。

工作／學習狀況：在專業上會遇到許多難纏、講不聽的人，一般的安撫絲毫起不了效果， 如果只打算以拖待變，或是拍拍安撫帶過，恐怕只會讓問題一再上門，這些人會相當堅持自己說的才是對的，禮貌性、包裝過的對話，都只會讓溝通進度延宕，工作無法順利運轉；

較有效的方式，反而是單刀直入，切中核心的點出對方的需求，他不說的你幫他說，才能順利制止各種不合理的要求。

事實上本週期的工作運勢還算不錯，但就是鬼打牆的人多了些，如果你要跟著他們的腳步，那該做的事勢必毫無所穫，忙到月尾只剩茫然，與其如此，一開始就不跟著捲入才是保命之道，也會讓你在工作上獲得實質收益上之外，更會有種技能解鎖的成就感。

愛情：單身者在追求感情方面，桃花紛飛，爛的居多，多是很需要你給予回應、給予支持、不斷安撫的人，雖說這可能也代表對方很喜歡你（吧？）

但這種壓迫的愛是無法長遠，也不建議發展的，這當中可能不乏你原本就會喜歡的類型，所以誤入的風險也高，倒不是不能選，但界線要在一開始就建立好，若一開始沒有予取予求，還能留下來的，就存在日後能發展成良緣機會。

有伴侶者，要直接面對的就是伴侶各種荒唐、失序、不聽人話、亂說話的發展，伴侶的情緒不穩，很可能會在感情中沒事找麻煩，多數時候，其實這些麻煩也不需要被解決，請九號人保持冷靜，對方只是在刷存在感、展現不安。

倒不是要你當個絕情的人，而是此刻回應這種無謂、測試式的索愛，那你只會需要做得更多、然後毫無所獲。

本週期九號人需要做的，是穩定的不受對方影響，如果你正身陷混亂之中，不參與演出才是最快終結鬧劇，讓對方恢復正軌的方法。

躺平最好，你會發現不努力才是最大的努力，留點事給對方消耗多餘的體力吧！

訊息指引：力量＋審判(R)

方向沒變，生命正為你重整出比原先更適合你的秩序，

攪動的混亂不是終點，但是必須、也必經，

調伏內在的不穩定，一切都是為了往更好的地方去。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。