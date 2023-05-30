華燈初上！媽媽桑帶小姐午夜進香「石碇姑娘廟」做這件事求桃花
你是否曾經在半夜裡聽到微風吹過，傳來低低的女聲呢？或者，你是否曾經在某處看到一個少女的影子，卻發現她在你走近時消失了？這些都可能是來自「姑娘廟」的鬼魂。條通女王席耶娜在她的新書《華燈初上，人生永遠不怕夜黑：條通女王席耶娜的真情人生》中描述，這些姑娘廟主要供奉未婚就死去的女性鬼魂。這些女鬼在生前未婚，因此無法進入夫家的祠堂享受香火祭祀，於是人們為她們建立了姑娘廟。台灣的許多地方都有這樣的廟宇，而這些廟宇總是與各種神祕的靈異傳說相關。那麼，你準備好踏進這個充滿神祕的世界了嗎？
媽媽桑帶路午夜場進香團
我們去的石碇姑娘廟，主祀神祇是魏扁仙姑，她當年過世時，只是個年僅十七歲的少女。除了主祀，也有很多人家會把家中未嫁而逝的女兒牌位拿到偏堂陪祀。一般相信，去拜姑娘廟可以招桃花或是求姻緣，而我們這一行最需要的就是桃花，也難怪媽媽桑會特地開這個「午夜場進香團」。
午夜換錢母陰森小徑貓引路
我們除了要在主廟跟偏堂拜拜，還要穿過主廟後方的一條小徑去換錢母，希望能招財，若之後賺錢再回來還願。石碇姑娘廟建在半山腰，時間又是三更半夜，我們去的那天，除了我們就沒有別人了，小徑旁還有四、五隻貓在閒蕩，黑色的身影有如陰間使者似的，那氣氛說有多陰森就有多陰森。
祭拜結緣：鏡子、梳子、香水
比較值得一提的是「結緣」。姑娘廟祭祀的是女孩子，很多來祭拜的信徒都會帶一些女性使用的物品當作供奉品，現場就像是一個女性用品雜貨鋪，髮夾、首飾、鏡子、梳子、香水、衣服、鞋子、化妝品……很多東西看起來都頗有年代感，還有很多阿嬤時代流行的澎粉和花露水，琳瑯滿目、應有盡有。
筊杯決定交換招桃花物品
有帶東西來供奉的信徒，可以在現場交換一件以前信徒留下的物品結緣，據說這麼做就可以招來桃花或姻緣；沒有帶東西來的人也沒關係，只要誠心誠意地擲筊，詢問仙姑是否可以帶走這邊的結緣品，只要得到一正一反的聖筊，就表示仙姑同意了，就可以挑一樣東西帶走。
復古髮夾誰是她的前主人
我擲出聖筊後，拿了一個小髮夾。款式相當復古，我握著髮夾尋思著，不知道把它供奉在此的女性是什麼歲數、長相和背景的人？也不知道當初她來到姑娘廟，是為了解決什麼樣的煩惱，又或者是求什麼樣的緣分？
奇妙髮夾，生意如火如荼興旺
兩個身處不同時空、原本互不相干的女子，因為這個髮夾，彷彿被連結在一起了，在那一刻，心裡還真的有一種很特別的感覺。說也奇妙，拜完以後，我們店裡的生意確實有變好，不得不說還真是靈驗。
在陰暗角落找到慰藉，浮世間的女子找到共鳴
我後來偶爾也會去石碇姑娘廟，在那裡抽抽菸、想想事情。大家說姑娘廟很「陰」，但不知道為什麼，我卻覺得在那裡還滿自在的，可能她們與我，都是在浮世間沒有歸宿的女子，都不能活躍在光天化日下，某種程度來說，竟有些莫名的親近感。
（本文出自《華燈初上，人生永遠不怕夜黑：條通女王席耶娜的真情人生》，時報出版，未經同意禁止轉載。）
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