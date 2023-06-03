「爺孫戀」也OK！談戀愛不在乎年齡三星座 第一名果然是他們
近日隨著李坤城過世，「爺孫戀」又再度成為話題。選擇戀愛對象，有些人很在意年齡差距，有些人完全不在意。命理網站旺好運分享「這些星座在擇偶條件上，年齡不是問題」，快看看都有哪些星座。
第三名：雙魚座
雙魚座對於愛情總是浪漫且嚮往，他們很在意彼此的想法並且要尊重，如果都滿足自己的條件，年齡大小就不會是他們所在意的，因為他們任為兩人相愛能夠克服很多事情。
第二名：獅子座
獅子座很在乎感覺，只要感覺對了，不管對方的年齡大或小，他們認為這都不會去影響到自己對於一個人的喜歡，因為他們知道自己就是喜歡或愛上了，就會努力去追求。
第一名：水瓶座
水瓶座是很聰明的一群人，而且很懂得享受當下，他們很清楚自己要的是什麼，也會去追求心中所想，在戀愛上只要愛上就是愛上，年齡絕對不是他們所考慮的問題。
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