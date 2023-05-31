國曆6/1呂洞賓生日！ 開運「求功名」當天這樣做最靈驗

旺好運谷帥臻風水命理老師指出【清嘉錄】記載「四月十四日為呂仙誕，俗稱神仙生日」；故2023癸卯年農曆4/14(國曆2023/6/1)，這天即為孚佑帝君(呂仙祖，又名純陽祖師)的聖誕，也為神仙生日。孚佑帝君又為「五文昌」之一，因此善用神仙生日這日，幫自己祈福開運、趨吉避凶、求取功名最為靈驗。

這日開運修剪萬年青謂之「交好運」，按照奇門遁甲吉利的時間與方位佈局，家有萬年青，讓您壞運消除好運到來，添福添壽、財源滾滾。

圖為萬年青示意圖，有節節高升之意。報系資料照

▎準備4樣物品：

1. 6/1日前先至花市購買長枝粗根萬年青(13枝)

2. 不透明花瓶一只

3. 剪刀一把

4. 紅緞帶數個(五色線亦可)

▎6步驟開運祕法：

步驟1. 當日白天實行，午時最佳(11-13點為罡塞鬼戶貴人登天時，化煞效果最好)

步驟2. 先拿出一枝萬年青，用剪刀修剪下方根鬚並口唸「厄運去，好運來」連續3次，直至13枝萬年青修剪完畢後放回花瓶；舊葉需丟棄。

步驟3. 將竹子上綁上紅緞帶或五色線。

步驟4. 將萬年青花瓶，置於客廳，神明廳，書房，書桌，或辦公室的南方。

步驟5. 同時該處焚一爐環香(或使用香氛噴霧亦可)以淨化空間磁場。

步驟6. 常念呂祖《百字銘》100字，修心內養效果最佳。

呂祖《百字銘》 養氣忘言守，降心為不為， 動靜知宗主，無事更尋誰。 真常須應物，應物要不迷， 不迷性自住，性住氣自回。 氣回丹自結，壺中配坎離， 陰陽生反覆，普化一聲雷。 白雲朝頂上，甘露灑須彌， 自飲長生酒，逍遙誰得知。 坐聽無弦曲，明通造化機， 都來二十句，端的上天梯。

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