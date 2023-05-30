本周生肖運勢／事業、愛情運馬跑第一！羊正財偏財都有、牛有貴人
命理專家曼樺老師分析，5/28-6/3各生肖運勢。上榜的會有誰呢？快點來看看。
【事業運前三名】
NO1.馬、羊、狗
馬：本周運勢暢旺，拿下第一名。事業上得心應手，人際關係強勁，如魚得水，可以趁勢作為一番。
羊：本周運勢強勁，同為第一名。突然來的案子，讓你驚喜接手，還好實力夠堅強，總算完成目標，客戶滿意。
狗：本周運勢逆勢高升，同為第一名。在穩定中得發展，凡事如意，出門遇貴，可多爭取出差調研的機會。
NO2.蛇、牛
蛇：本周運勢上升，為第二名。辛苦努力終於得到預想的結果，市場口碑及讚賞聲一致。
牛：本周運勢穩中求貴，同為第二名。工作往返佔據許多時間，但是成績與收入都讓你感到滿意。
NO3.虎
本周運勢漸有起色，為第三名。有海外合作機會，但是與人合作不可輕易許下承諾，白紙黑字更重要。
【財運前三名】
NO1.羊
本周財運豐厚，正財，偏財都有收入，算是近期以來最開心的事。可以稍微喘氣，放鬆休閒一下了。
NO2.牛
財運當道，順風順水。心情開朗，貴人老闆給予機會，一同合作賺錢，打開了新的模式與思維。
NO3.蛇
歷經了之前不被看好的噓聲，還好皇天不負苦心人，你的商業運作的到驗證，賺長久的錢，細水長流。
【愛情前三名】
NO1.馬
愛情運甜蜜，與男友愛情長跑多年，跨過疫情，終於要走入結婚殿堂，你已經開始張羅大小事了。
NO2.牛
單身男性本周桃花心動，看中心儀的女性，但始終未能邁出一步來做朋友，加強信心，主動出擊。
NO3.羊
家庭運甜蜜，為愛你的人打扮，也為愛你的人而發胖，兩小無猜日子放輕鬆，無形之中二人都心寬體胖了。
【健康前三名】
NO1.羊
健康運勢不錯，青山綠水是身心靈療養師，只要看到綠色，接觸大自然，你的壓力自然放鬆不少。
NO2.狗
健康運不錯，選擇新的減肥方式，無油無糖無辣無炸，你相信不出一個月，就能瘦出以前的苗條身材。
NO3.馬
健康運尚可，健康的生活一定要吃早餐，早餐要定時，乾溼搭配，粗中有細，才能順應腸胃的消化。
（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）
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