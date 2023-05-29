唐綺陽星座運勢週報：雙子有海外機運 水瓶感情別被動

星象影響：土星停滯、金冥將對分、水天將合相

土星停滯雙魚，傷痛的往事湧現，要好好面對並清除底層的情緒。金冥將對分，面對挑釁者或不愉快的人事物，要勇敢捍衛自己，拒絕再當爛好人。水天合相金牛，星盤有20-21度者最有感，強者將提出未來經濟走向與政策，令人願意打破原有思維，開啟新的機運。

12星座個別運勢：

天秤：工作上為缺失善後，對另一半要照顧心情

天蠍：心裡不平衡需自我調適，感情別只關注對方缺點

水瓶：職場上要主動積極，談感情別太被動

雙魚：工作現況稍安勿躁，感情裡有逃避傾向

牡羊：注意金錢流動小心漏財，感情上觀念不同先藏一下

金牛：工作上有長輩緣但受牽制，感情上可請大人做主

雙子：有海外、異國機運，感情上小別勝新婚

巨蟹：工作上為更好而投資，吃喝玩樂可培養感情

獅子：事業可多聽取年輕人意見，主動積極使桃花更旺

處女：工作上多利用人脈，感情的桃花紛飛要慎選

射手：自由放鬆更顯獨特氣質，談戀愛別太精明

魔羯：工作實力強，別自我設限，感情上小心無趣會扣分