殺破狼周運勢／2星座財運佳「可望加薪」單身摩羯有戲劇化邂逅

殺破狼2023年5月29日～6月4日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，木星、水星、天王星齊聚金錢宮位，會開發副業，或是多兼一份職，增加收入。某些白羊座則是薪資獲得調整，經濟狀況更為寬裕，生活豐衣足食，不虞匱乏。

家宅運方面，金星持續在家宅宮位行進，會購買新的傢俱或家電，居住空間大幅整頓，生活舒適許多。某些白羊座生病親人的身體有好轉的跡象，讓你感到安心不少。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的火星持續受到木星與冥王星影響，戀愛對象的控制欲太強，限制你各方面的自由，雙方常因此起爭執。某些白羊座不經意表現出強烈的佔有慾，使得喜歡的人感到有壓力。

遠行運方面，滿月發生在在遠行宮位，受到在精神宮位的土星影響，出門遠行旅遊，住宿環境不理想，或是因為認床，睡眠狀況不佳，整個行程都覺得十分疲倦。

金牛座：

整體運勢

旅遊運方面，金星持續在旅遊宮位行進，會有一趟華麗的行程，食宿非常高級，在某個城市漫遊。某些金牛座會嘗試乘坐郵輪或觀光火車，一面欣賞美景，一面品嚐美食，慵懶地渡假。

本週須注意的部分

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，受到在人際關係宮位的土星影響，與人發生財務糾紛，這段時間不斷需要調解，甚至必須尋求法律途徑解決。某些金牛座則是必須在短時間內處理掉龐大的債務，壓力非常沈重。

家宅運方面，在家宅宮位的火星受到木星與冥王星影響，家人對你未來的規劃有許多意見，常常擦槍走火、發生爭執。某些金牛座則是因為工作有大幅異動，必須要搬家或離鄉背井到外地發展。

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到木星與火星影響，目前的職場環境充滿肅殺之氣，每天上班都十分緊繃。某些金牛座的事業遇到瓶頸，對於未來的發展有些不知所措。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，金星持續在金錢宮位行進，薪資會有些微調整，每月收入增加，生活略有改善，手頭較為寬裕，會去品嚐昂貴的美食或是購買一些奢侈品犒賞自己。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，受到土星的影響，與情感對象的關係感到悲觀，沒有未來可言，會毅然決然分手，不浪費彼此的青春。感情穩定的雙子座，滿月期間情緒較差，與伴侶常發生摩擦。

交通運方面，在交通宮位的火星受到冥王星與木星影響，駕駛車輛當心發生行車糾紛，被開罰單的機率較高。即便搭乘大眾運輸工具，也容易遇到意外事故，這段時間請注意交通安全。

工作運方面，在志業宮位的土星受到滿月影響，職場重要的工作夥伴會在這段時間離職或拆夥，自己一個人很難獨自支撐大局。某些雙子座正在轉換跑道的尷尬階段，對於未來感到茫然。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，金星持續在命宮行進，喜歡的人對你特別體貼，感受到滿滿的寵愛。單身的巨蟹座，對某個人產生了好感，對方似乎也對自己有意思，進入又酸又甜的曖昧關係中。

人際關係方面，木星、水星、天王星齊聚人際關係宮位，交際應酬的邀約較多，會參與許多活動，認識更多人脈。但由於木星受到冥王星與火星影響，當心交到品德不好的朋友，反而被拖累。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在工作宮位，受到土星影響，在職場上有些障礙一直無法克服，萌生去意。某些巨蟹座則要當心被某些事件拖累，可能被調整職務，或是被資遣。

金錢運方面，在金錢宮位的火星持續受到冥王星與木星影響，預期之外的花費太多，生活費用緊縮。信用卡使用不當，負債的利息使得經濟負擔更為沈重。與親朋好友的金錢往來須謹慎，容易發生財務糾紛。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，木星、水星、天王星齊聚志業宮位，在職場的地位穩固，執掌重要職務。但木星持續受到在夥伴宮位的冥王星影響，同事老是扯你後腿，使你常常疲於奔命。正在轉換跑道的獅子座，會成功進入理想的單位服務。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，受到土星影響，當心第三者介入兩人的關係中，使得戀情破局。某些獅子座則可能因為雙方交友與財務管理的問題，與情感對象吵架，關係降到冰點，甚至分手。

金錢運方面，土星與海王星齊聚財務宮位，同時土星受到在子女宮位的滿月能量影響，家中小孩或是寵物身體狀況不佳，會花許多錢在醫療費用上，財務狀況吃緊。有投資習慣的獅子座，目前套牢在高點，因需要用錢，會認賠出脫。

人際關係方面，在人際關係宮位的太陽受到滿月與土星能量影響，被信任的人所背叛，並見識許多人為了利益，不擇手段、吃相難看，對於人際關係感到社恐，這段時間會清理掉一些社群軟體裏的朋友。

處女座：

整體運勢

人際關係方面，金星持續在人際關係宮位行進，平日做人成功，需要幫助時，可獲得貴人伸出援手幫忙，覺得感恩。某些處女座最近交際應酬的邀約特別多，或是會收到許多餽贈。

遠行運方面，木星、水星、天王星齊聚遠行宮位，會在很短的時間內迅速決定一趟遠行旅程，想好好出門透透氣。某些處女座則是因為工作或學業所需，要到外地出差、當交換學生，甚至準備到外地長期生活一陣子。

本週須注意的部分

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，並受到土星影響，親人會因為一些小事，較為情緒化，家庭氣氛不太好。某些處女座則是因為工作職務的調整，需要搬家或離家。

感情運方面，土星與海王星齊聚感情宮位，受到滿月能量影響，與情感對象對未來沒有共識，關係會變得較為緊繃，隨時都有分手的打算。某些處女座莫名其妙被喜歡的人封鎖，感覺很受傷。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，金星持續在志業宮位行進，在職場的地位受到重視，許多重要的案件或事務都由你來承接，但由於土星與海王星齊聚工作宮位，工作壓力也相對較大。

金錢運方面，木星、水星、天王星齊聚財務宮位，會獲得一筆資產，或是投資分紅，看似變得富有。但由於木星持續受到火星與冥王星影響，財產處理十分麻煩，需要常跑公務機關。有投資習慣的天秤座，手上投資標的短線可期。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到木星與火星影響，常常被戀愛對象情緒勒索，覺得對方是恐怖情人。還在曖昧狀態的天秤座，執著於情感上的某些細節，使得戀情還沒萌芽，喜歡的人就先放棄你了。

健康運方面，木星、水星、天王星齊聚疾厄宮位，免疫系統較弱，容易感染病毒，造成呼吸系統的疾病。同時土星與海王星齊聚健康宮位，工作壓力較大，睡眠狀況不佳，皮膚、筋骨、牙齒會出現一些問題，需要長期矯治。

天蠍座：

整體運勢

遠行運方面，金星持續在遠行宮位行進，與在娛樂宮位的海王星有良好連結，為了參加偶像的演唱會，不惜傾家盪產，飛到海外參與盛事。某些天蠍座則是在旅行時遇到名人，覺得很幸運。

本週須注意的部分

感情運方面，木星、水星、天王星齊聚感情宮位，同時土星與海王星齊聚子女、戀愛宮位，容易奉子成婚，但彼此都還沒有生養小孩以及進入婚姻的心理準備。單身的天蠍座，總是遇到身份不適合發展的對象，不要浪費時間為佳。

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，受到土星影響，花錢較不理智，容易衝動性消費，購買昂貴的奢侈品，接到帳單後頗為後悔。某些天蠍座會把所有的積蓄一口氣清償所有債務，雖然無債一身輕，但經濟也會較為吃緊。

工作運方面，進入志業宮位的火星受到在家宅宮位的冥王星以及在夥伴宮位的木星影響，工作時常受到同事與家人打擾，造成工作進度總是延遲，很需要獨立的空間與時間工作。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，金星在財務宮位行進，出門消費會因為特殊的身份，獲得優惠的折扣，買到物超所值的東西。某些射手座會收到電子發票中獎通知，金額還不少，感到十分幸運。

工作運方面，木星、水星、天王星齊聚工作宮位，目前承接許多重要的業務，並需要經常出差，在職場會是十分重要的角色。但由於木星受到火星與冥王星影響，相對而言每天都很忙碌，完全沒有時間放空與休息。感到十分勞累。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在命宮，受到土星的影響，與情感對象鬧情緒，雙方之間不敢點破的問題浮上檯面，會很想分手。某些射手座直接搞消失，需要冷靜一下，平復受傷的心靈。

健康運方面，木星、水星、天王星齊聚健康宮位，工作過勞，免疫系統變差，容易感染呼吸系統的疾病。代謝狀況不佳，不知不覺嚴重發福，在飲食方面要注意節制與均衡。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，金星在感情宮位行進，同時木星、天王星、水星齊聚戀愛、子女宮位，與喜歡的人有了愛情的結晶，雙方的情感會更為堅定。單身的摩羯座會有戲劇化的邂逅。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的太陽受到在溝通宮位的土星以及滿月能量影響，與職場同事溝通有障礙，工作倦勤，萌生辭意。某些摩羯座則是結束了一個任務，會想休個長假，調整自己的身心靈。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星受到火星與木星能量影響，對於某些東西過於偏執，不惜傾家蕩產也要獲得。有投資習慣的摩羯座，過去對市場太過樂觀，套牢在高點，如今想要出脫，損失會很嚴重。

健康運方面，火星在疾厄宮位行進，當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高。容易罹患急性疾病，引發某些器官發炎與發燒的症狀。並要注意人身安全，切勿涉入危險的區域以及從事有風險的行為。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，金星在工作宮位行進，在職場表現亮眼，並執行著令許多人羨慕的案件，可能會與名人接觸，或是成為鎂光燈聚焦的人物。某些水瓶座正在休長假，放鬆身心靈，等狀態調整好之後，再回到工作崗位。

家宅運方面，木星、水星、天王星齊聚家宅宮位，生病的親人身體有好轉的跡象，家庭關係也獲得許多改善。某些水瓶座正計畫購買新房，目前到處物色適合的新居。

本週須注意的部分

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，某個朋友情緒不佳，到處找人吐苦水，會讓你感到困擾，暫時封鎖對方。某些水瓶座則是會離開一個團體或是交友圈，道不同不相為謀。

感情運方面，在戀愛宮位的太陽受到土星以及滿月能量影響，曖昧關係會出現情敵，戀情發生危機。感情穩定的水瓶座，則因為雙方的交友圈有些雜音，引發兩人關係的緊張。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，金星持續在戀愛宮位行進，桃花旺盛，會有許多人對你表示好感，甚至閃電與某個對象交往。感情穩定的雙魚座，每天都與喜歡的對象膩在一起，過著甜蜜的生活。

學習運方面，木星、水星、天王星齊聚學習宮位，對於某個專業知識或技術抱著濃厚的興趣，開始找尋優秀的老師指導與學習。還是學生的雙魚座，各種考試都能輕鬆應付，並獲得不錯的成績。

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