快訊

2024年4個連假 僅小年夜放假須補班

5億高中生之母無國籍身分成人球滯台12年 移民署因「這原因」頭大

高鐵股東會通過配息0.67元 股東怨「好像防賊」成插曲

威力彩飆2億、統一發票開獎！「3生肖」一路旺到端午：準備發財了

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖／canva
圖／canva

威力彩今天(25日)晚上開獎，頭獎獎金上看2億元，另外今天也是開統一發票的日子，清水孟國際塔羅小孟老師也在臉書指出，有3個生肖財運一路旺到端午節，分別是屬馬、蛇、豬的朋友，會出現非常好的機會和優勢，千萬要把握。

TOP3：屬馬

屬馬的在金錢上出現非常好的機會和優勢。積極的態度，使得領導和組織能力，能夠在工作及事業有所提升，財富跟著上漲；一般的上班族，也因為表現突出，能有獎金、獎勵的情況。此外智慧和溝通力也有所展現，特別是在商業及金融業服務的人，透過溝通及表達，讓談判更為順利，而且你的自我形象特別鮮明，獨特的創意，提供很多吸引財富的機會，報酬也跟著增加。

TOP2：屬蛇

屬蛇的會透過主動的表現，讓自己更加有魅力、更有吸引力，人脈關係變好，這在事業上特別有益處，有可能因此而出現商業機會，財富收入管道變多。此外，自信心增加，在職場的態度更為積極，出色的表現，收入有望提升；還有機會提升職位，或是找到更好的工作機會，財運也不同於以往。在投資更為大膽，股票、基金或是其他金融商品，也有機會因此積極的投資，而又不錯的回報。

TOP1：屬豬

屬豬的可透過他人的資源，而為自己增加收入。只要風險控制得當，可以跟別人合作或合資，創造獨特的財富，而且還有很多幸運的機會，事半功倍就能得到比別人多的金錢，可能是政府提供的資源變多，或是繳納的利息變少之類的，跟別人借貸也容易許多。伴侶還有可能因為得到很多的收入，而與你一起分享，讓你不勞而獲；本身也有機會拿回之前損失，或拿回借出去的款項。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

威力彩 生肖運勢 統一發票

延伸閱讀

「為何我的人生好坎坷？」8大苦命面相曝！中越多項越勞碌命

絕不吃虧三星座！ 獅子「叫我霸總」、天蠍「我要報仇」 另一個是？

快對發票！1-2月千萬發票獎還有兩張未領 最低僅花90元

統一發票將開獎！本週財運最旺TOP5 B型這生肖「錢財滾滾來」臉上都是喜悅

相關新聞

大哭？發飆？那些都是你！MBTI脫下面具 「三階段」做最舒服的自己

如果你想做最舒服的自己，就要知道，這些都是你的一部分—只是你不想看到罷了。如果你要成長，就得先看到自己的全貌，而不是只有你想讓人看到的那一面，並接受你壓抑的部分。

威力彩飆2億、統一發票開獎！「3生肖」一路旺到端午：準備發財了

威力彩今天(25日)晚上開獎，頭獎獎金上看2億元，另外今天也是開統一發票的日子，清水孟國際塔羅小孟老師也在臉書指出，有3個生肖財運一路旺到端午節，分別是屬馬、蛇、豬的朋友，會出現非常好的機會和優勢，千萬要把握。

絕不吃虧三星座！ 獅子「叫我霸總」、天蠍「我要報仇」 另一個是？

俗話說，「吃虧就是占便宜」，但現實生活真的是這樣嗎？有三個星座特別有底線，什麼都吃就是「不吃虧」。命理網站旺好運分享「這些星座就是不讓自己吃虧」，快看看看都有誰吧！

「為何我的人生好坎坷？」8大苦命面相曝！中越多項越勞碌命

看面相就可以看出運氣，命理師湯鎮瑋老師分享影片「八大苦命臉的面相，要注意」，老師說有這些面相的人，一生中可能會遇到比較多障礙需要跨越，如果這八項有超過一半都符合，可能就是披荊斬棘的哥哥或姊姊。

農曆四月總運預測：哪些命格人氣爆棚、感情有新發展？

2023年癸卯年農曆四月（國曆2023/5/19～2023/6/17），迎來【小滿與芒種】節氣，南方雨水豐盈，北方小麥飽滿，小滿不溢，田間一片生機，一切都剛剛好。遇小滿、芒種的農曆四月，總體運程是否令你滿意？會有小確幸嗎？科技紫微網為你預測一番。

每日星座運勢／牡羊新的合作方案會 讓你充滿鬥志

2023-05-25牡羊座短評：一些新的改變會讓你收益良多。【整體運★★★★☆】今天財運比較不錯，敢於冒險又心思細膩的你適合發展全新的投資方式。事業上的發展比較順利，新的合作方案會讓你充滿了鬥志。換個

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦